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الكويت خارج كأس آسيا

12/11/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سبـــق أن فازت الكويت ببطولة كـــأس آسيا عام 1980، حيث أقيـــمت مباريات البطولة على ملعـــب صباح الســالم بالنادي العربي الـــذي يتسع لـ 22 ألف متفرج. كما تمكنت الكويت من بلوغ بطولة كأس العالم للعام 1982 بإسبانيا، كذلك فازت الكويت بعشر بطولات في كأس الخليج العربي لكرة القدم. هذا هو سجل الكويت في عدة بطولات لكرة القدم. وها نحن اليوم نشهد استعداد قطر لتنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقبلة في شهر يناير عام 2024.
وسبق أن نظمت قطر من قبل بطولتين في العامين 1988 و2011، وسيشارك في البطولة المقبلة في الدوحة 24 منتخبا ليس بينها الكويت مع الأسف الشديد. فقد ضاعت الفرصة لبلوغ «الأزرق» النهائيات في الدوحة بعد أن أخفق في تصفيات كأس آسيا، وبذلك ستفوته البطولة المقبلة التي ستقام في البلد الشقيق الذي تفوق من قبل في تنظيم كأس العالم لكرة القدم السابقة.
لقد استطاعت الكويت أن تبلغ كأس العالم عام 1982 وتفوقت في عدة بطولات آسيوية وعربية، لكننا اليوم نشهد ضعف مستوى منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي كثيرا ما صفقنا له وساندناه في مبارياته السابقة.. وهذا الوضع يحتاج إلى مراجعة شاملة حتى يتم تطوير المستوى والعودة إلى التألق وأن نعيد أمجاد الكرة الكويتية إلى سابق عهدها.. أيام نجوم لفتوا انتباه كل المتابعين لمباريات كأس آسيا أيام جاسم يعقوب وفاروق إبراهيم وفيصل الدخـيل وعبدالعزيز العنبري وسعد الحوطي وعلي الملا.. وآخرين كانت لهم وجود في الكرة الكويتية.
نأمل أن تقوم المؤسسات المسؤولة بإجراء مسح شامل لمستوى الرياضة، والبدء في وضع أسس ومناهج للنهوض بالمستوى العام للرياضة الكويتية.
من أقوال المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، «إنما تبنى الأمم بسواعد أبنائها من الشباب فالشباب قوة وطاقة».
والله الموفق.

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