Tuesday, 12 December 2023 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمانة

12/11/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحدثت في مقالي السابق عن نوع من أنواع الأمانة الواجب أداؤها إلى أصحابها وهو حق المسلم على أخيه المسلم، واليوم سأتطرق إلى موضوع الأمانة بمنظور آخر ألا وهو أداء الأمانة المادية لأصحابها من مال ومتاع.. وكمثال على ذلك..الإرث والميراث وحقوق الأيتام والورثة، يقول الحق سبحانه وتعالى:
(وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا)..
(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا).
يجب أن نتعظ بقول الله تعالى في كتابه العزيز:
(فليؤدّ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم (283) سورة البقرة.
لذلك هناك واجبات والتزامات لابد للوصي أو من له حق الوصاية على هؤلاء الأيتام أن يلتزم بها وذلك بأداء ما عليه من واجبات تجاههم وإيفائهم حقوقهم كاملة دون انتقاص وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية.
فلنتمعن بالآيات ولنستمع لكتاب الله جل وعلا ولنطبق ما جاء به من تعليمات وأوامر وتشريعات ولا نبخس الحقوق وأن نؤدي ما علينا من الأمانات حتى نلقى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
وأختم حديثي بقول الإمام علي كرم الله وجهه حين قال:
الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم.
دمتم بحفظ الله ورعايته.

MENAFN11122023000130011022ID1107575294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث