(MENAFN
- Al-Anbaa) تحدثت في مقالي السابق عن نوع من أنواع الأمانة الواجب أداؤها إلى أصحابها وهو حق المسلم على أخيه المسلم، واليوم سأتطرق إلى موضوع الأمانة بمنظور آخر ألا وهو أداء الأمانة المادية لأصحابها من مال ومتاع.. وكمثال على ذلك..الإرث والميراث وحقوق الأيتام والورثة، يقول الحق سبحانه وتعالى:
(وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا)..
(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا).
يجب أن نتعظ بقول الله تعالى في كتابه العزيز:
(فليؤدّ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم (283) سورة البقرة.
لذلك هناك واجبات والتزامات لابد للوصي أو من له حق الوصاية على هؤلاء الأيتام أن يلتزم بها وذلك بأداء ما عليه من واجبات تجاههم وإيفائهم حقوقهم كاملة دون انتقاص وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية.
فلنتمعن بالآيات ولنستمع لكتاب الله جل وعلا ولنطبق ما جاء به من تعليمات وأوامر وتشريعات ولا نبخس الحقوق وأن نؤدي ما علينا من الأمانات حتى نلقى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون.
وأختم حديثي بقول الإمام علي كرم الله وجهه حين قال:
الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم.
دمتم بحفظ الله ورعايته.
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