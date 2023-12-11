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مسؤولية الكلمة

12/11/2023 11:29:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لوحظ في الآونة الأخيرة نقل الأخبار والتحدث في المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي بتناول بعض القضايا، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، والتطرق لقضايا تمس أمن الوطن والمواطن ونشر الإشاعات، مما اضطر وزارة الإعلام إلى تحويل عدد من المغردين والحسابات إلى النيابة العامة.
نحــن نعم في دولة الدستور والمؤســسات تكــفل حرية المواطن في التعـــبير عــن رأيه في الشأن العام، ولكن هناك حدودا وميزانا للكلمة، حينما تتناول الكلمة قضايا حساسة ولا ينبغي الخوض فيها، وعندما تخلق حالة فوضى أو عدم استقرار في خضم قضايا دولية وعربية وخليـــجية وانعكاسها على الواقـــع الكويتي ويكون لها ردة فعل ســـواء بالسلب او الإيجاب، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، قضية غزة، وقضايا محلية تهم المواطن مثل التشريعات والقوانين من خلال ما يطرح في مجلس الأمة وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية واتفاقهما على مجموعة قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، إذن لابد من تحمل المسؤولية الأخلاقية في النقاش وطرح قضايا الشأن العام وما يترب على ذلك من أثار وردات فعل من المواطنين. كما لا يجوز تداول الاخبار الشخصية ومسّ كرامات الناس تحت مسمى حرية التعبير عن الرأي.
شخطة قلم: يـقال إن الكلمات هي أكبر قــوة عبر الأزمان والحضارات والتاريخ. بالكلمات يمكن أن نؤذي، وأن نحطم، وأن ندمر، وأن نغضب، وأن نجرح، وأن نحقر وأن نطلق التهم، وأن نوجع. وبالكلمات يمكن أن نبني ونعمر، ويمكن أن نعالج ونطيب جراح النفوس. وبالكلمات يمكن أن ندعم، ونشجع، ونطرب.. وبالكلمات نتعلم.

MENAFN11122023000130011022ID1107575293

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