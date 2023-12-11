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نهاية مأساوية لقصيدة أندلسية!

12/11/2023 11:29:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «لا تعذليه» عنوان قصيدة لكاتب بغدادي من أهل الكرخ اسمه ابوالحسن علي ابن زريق أجبرته الحاجة وقلة ذات اليد وشظف العيش على مغادرة وطنه دار السلام في أوائل القرن الخامس الهجري، فقال قصيدة يتيمة حملت هذا العنوان (لا تعذليه) عبر من خلالها عن مشاعر الحب والألم لابنة عمه وزوجته قمر بغداد التي أحبها حبا شديدا وبادلته الحب بالمثل، فكانت القصيدة غاية في الجودة والإتقان وقل نظيرها، عجت بها كتب الادب والتاريخ، فقد سدت في وجهه أبواب الرزق، فذكر له أن بلاد الاندلس بها الأرزاق دارة ويمكن له لو سافر إليها ان يصبح ميسورا، فعزم على السفر واخبر زوجته بنيته فحاولت جاهدة ثنيه وترجته وتوسلت إليه ألا يفارقها ويتغرب، وبكت بكاء شديدا وبكى لبكائها، ولكنه أصر على السفر، من أجل سعادتها وان تعيش في رغد وسعة.
سافر الرجل ووصل إلى الأندلس بعد معاناة شديدة وكله أمل أن يعود إلى زوجته بالمال الوفير، وقصد أحد أمرائها ويقال له ابو الخيبر عبدالرحمن الاندلسي ومدحه بأبيات رائعة فلم يكن الرجل عند حسن ظنه وأعطاه عطاء لا يكفيه لعودته لوطنه، فخرج مكسور الخاطر يتجرع القهر وجلس في الخان نادما على سفره وكتب قصيدته العينية، وذكر أن الأمير أراد اختباره، ثم مات ابن زريق غما وكمدا مكانه، فسأل عنه بعد ذلك الأمير فأخبر بوفاته وجيء له بالقصيدة فبكى حتى اخضلت لحيته ثم عرف منزله في بغداد وأرسل الى زوجته خمسة آلاف دينار.
يقول ابن زريق في القصيدة:
لا تعذليه فإن العذل يولعه
قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه
جاوزت في نصحه حدا أضر به
من حيث قدرت أن النصح ينفعه
فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا
من عذله فهو مضنى القلب موجعه
وفيها يقول وهي طويلة:
أستودع الله في بغداد لي قمرا
بالكرخ من فلك الازرار مطلعه
ودعته وبودي لو يودعني
صفو الحياة وإني لم أودعه
ويظهر لنا في القصيدة حسن السبك وقوة المعنى والجزالة، وكانت نهاية مأساوية لابن زريق بعيدا عن وطنه، ودمتم سالمين.

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