نهاية مأساوية لقصيدة أندلسية!

(MENAFN
- Al-Anbaa) «لا تعذليه» عنوان قصيدة لكاتب بغدادي من أهل الكرخ اسمه ابوالحسن علي ابن زريق أجبرته الحاجة وقلة ذات اليد وشظف العيش على مغادرة وطنه دار السلام في أوائل القرن الخامس الهجري، فقال قصيدة يتيمة حملت هذا العنوان (لا تعذليه) عبر من خلالها عن مشاعر الحب والألم لابنة عمه وزوجته قمر بغداد التي أحبها حبا شديدا وبادلته الحب بالمثل، فكانت القصيدة غاية في الجودة والإتقان وقل نظيرها، عجت بها كتب الادب والتاريخ، فقد سدت في وجهه أبواب الرزق، فذكر له أن بلاد الاندلس بها الأرزاق دارة ويمكن له لو سافر إليها ان يصبح ميسورا، فعزم على السفر واخبر زوجته بنيته فحاولت جاهدة ثنيه وترجته وتوسلت إليه ألا يفارقها ويتغرب، وبكت بكاء شديدا وبكى لبكائها، ولكنه أصر على السفر، من أجل سعادتها وان تعيش في رغد وسعة.
سافر الرجل ووصل إلى الأندلس بعد معاناة شديدة وكله أمل أن يعود إلى زوجته بالمال الوفير، وقصد أحد أمرائها ويقال له ابو الخيبر عبدالرحمن الاندلسي ومدحه بأبيات رائعة فلم يكن الرجل عند حسن ظنه وأعطاه عطاء لا يكفيه لعودته لوطنه، فخرج مكسور الخاطر يتجرع القهر وجلس في الخان نادما على سفره وكتب قصيدته العينية، وذكر أن الأمير أراد اختباره، ثم مات ابن زريق غما وكمدا مكانه، فسأل عنه بعد ذلك الأمير فأخبر بوفاته وجيء له بالقصيدة فبكى حتى اخضلت لحيته ثم عرف منزله في بغداد وأرسل الى زوجته خمسة آلاف دينار.
يقول ابن زريق في القصيدة:
لا تعذليه فإن العذل يولعه
قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه
جاوزت في نصحه حدا أضر به
من حيث قدرت أن النصح ينفعه
فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا
من عذله فهو مضنى القلب موجعه
وفيها يقول وهي طويلة:
أستودع الله في بغداد لي قمرا
بالكرخ من فلك الازرار مطلعه
ودعته وبودي لو يودعني
صفو الحياة وإني لم أودعه
ويظهر لنا في القصيدة حسن السبك وقوة المعنى والجزالة، وكانت نهاية مأساوية لابن زريق بعيدا عن وطنه، ودمتم سالمين.
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