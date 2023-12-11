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الرخصة الرقمية

12/11/2023 11:29:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبر «نافذتي» الأسبوع الماضي، أشرت الى أن وزارة الداخلية حريصة على تسخير التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد عبر خدمات الكترونية جديدة تقدمها وتحرص على تطويرها واستحداث المزيد منها، وأن خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية لم تأت من فراغ وإنما من جهد كبير واستفاد منها ملايين المراجعين لشؤون الاقامة والجنسية ووثائق السفر والمرور وغيرها.
الأحد الماضي وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الإدارة العامة للمرور بالاعتماد فقط على رخص القيادة الإلكترونية للمقيمين داخل البلاد، على ان يتم التأكد من صلاحية الرخصة من عدمها من خلال تطبيق «هويتي»، مع استثناء السائق المنزلي وفق المادة (20) وسائقي الشاحنات لنقل البضائع عبر الدول.
وبالطبع، فإن امام المواطن خيارين، اما استخدام الرخصة الرقمية او طباعتها لكونها مستندا يمكنه من قيادة سيارة في العديد من الدول.
لاشك ان توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وإلى جانب كونه يدخل في استراتيجية الوزارة بالتوسع في الخدمات الالكترونية، ولكنه في الوقت ذاته أزال ما كان يعاني منه بعض الوافدين الذين كانوا ينتظرون ساعات طويلة حتى يتمكنوا من طباعة رخص السوق، كما ان اعتماد رخص السوق الالكترونية من قبل نقاط التفتيش سيسهم في كشف أي مواطن او مقيم يقود مركبة بإجازة مسحوبة او غير صالحة او حتى مزورة، والكل مدعو للتأكد من حيازة رخصة سوق صالحة وعليها اشارة خضراء.
أغلب المخالفات تستوجب نقاطا ما بين نقطة الى 4 نقاط وتسحب رخص السوق لمدة 3 شهور حال وصول مجموع النقاط إلى 14 نقطة للمرة الأولى و6 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى 12 للمرة الثانية و9 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى 10 نقاط للمرة الثالثة. وسنة إذا وصل مجموع النقاط إلى 8 نقاط للمرة الرابعة، وبالتالي فإن أي مخالف سجلت عليه من واقع مخالفاته 14 نقطة سيجد نفسه غير مخول بقيادة سيارة وتظهر له العلامة الحمراء.
وأخيرا، فإن تنظيم حيازة الوافدين لرخص السوق بتجديدها سنويا يستلزم زيادة كبيرة في عدد الاجهزة التي تقدم هذه الخدمة، ولكن هذا لم يحدث، ما تطلب ان يصدر النائب الاول هذا القرار الانساني والمهم في الوقت ذاته.
٭ آخر الكلام: مشكلة الاختناقات في ساعات الذروة تكاد قائمة في اغلب دول العالم بما فيها الدول المتقدمة.
في الكويت لدي يقين أن هذه القضية ليست غائبة عن النائب الأول، وتحظى باهتمام ومتابعة، وكيف تكون غائبة والشيخ طلال الخالد يتابع كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالأمن ويوجه بمعالجتها.
لا يمكن ان نلقي اللوم على الإدارة العامة للمرور فقط في مواجهة الاختناقات وإنما نلقي اللوم على جزء منها على سلوكيات بعض من قائدي المركبات بعدم الالتزام بقانون المرور وتعمد اعاقة حركة السير، ما يتطلب تفعيل حازم للقانون وفرض النقاط ومعاقبة كل شخص يقود سيارة برخص سوق مسحوبة والتوسع في النقل الجماعي والمضي في تدشين وتطوير بعض الطرقات وتدشين مدن صناعية وحرفية بعيدة عن المناطق الحضرية القائمة وإقامة مجمعات عمالية قريبة منها وتدشين مترو الأنفاق والتوسع في المنطقة الحضرية بإقامة مدن إسكانية جديدة متكاملة الخدمات. حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، اللهم رب الناس أذهب البأس عن سيدي سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ومد في عافيته وأطل في عمره، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم آمين.

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