(MENAFN
- Al-Anbaa) عبر «نافذتي» الأسبوع الماضي، أشرت الى أن وزارة الداخلية حريصة على تسخير التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد عبر خدمات الكترونية جديدة تقدمها وتحرص على تطويرها واستحداث المزيد منها، وأن خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية لم تأت من فراغ وإنما من جهد كبير واستفاد منها ملايين المراجعين لشؤون الاقامة والجنسية ووثائق السفر والمرور وغيرها.
الأحد الماضي وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الإدارة العامة للمرور بالاعتماد فقط على رخص القيادة الإلكترونية للمقيمين داخل البلاد، على ان يتم التأكد من صلاحية الرخصة من عدمها من خلال تطبيق «هويتي»، مع استثناء السائق المنزلي وفق المادة (20) وسائقي الشاحنات لنقل البضائع عبر الدول.
وبالطبع، فإن امام المواطن خيارين، اما استخدام الرخصة الرقمية او طباعتها لكونها مستندا يمكنه من قيادة سيارة في العديد من الدول.
لاشك ان توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وإلى جانب كونه يدخل في استراتيجية الوزارة بالتوسع في الخدمات الالكترونية، ولكنه في الوقت ذاته أزال ما كان يعاني منه بعض الوافدين الذين كانوا ينتظرون ساعات طويلة حتى يتمكنوا من طباعة رخص السوق، كما ان اعتماد رخص السوق الالكترونية من قبل نقاط التفتيش سيسهم في كشف أي مواطن او مقيم يقود مركبة بإجازة مسحوبة او غير صالحة او حتى مزورة، والكل مدعو للتأكد من حيازة رخصة سوق صالحة وعليها اشارة خضراء.
أغلب المخالفات تستوجب نقاطا ما بين نقطة الى 4 نقاط وتسحب رخص السوق لمدة 3 شهور حال وصول مجموع النقاط إلى 14 نقطة للمرة الأولى و6 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى 12 للمرة الثانية و9 أشهر إذا وصل مجموع النقاط إلى 10 نقاط للمرة الثالثة. وسنة إذا وصل مجموع النقاط إلى 8 نقاط للمرة الرابعة، وبالتالي فإن أي مخالف سجلت عليه من واقع مخالفاته 14 نقطة سيجد نفسه غير مخول بقيادة سيارة وتظهر له العلامة الحمراء.
وأخيرا، فإن تنظيم حيازة الوافدين لرخص السوق بتجديدها سنويا يستلزم زيادة كبيرة في عدد الاجهزة التي تقدم هذه الخدمة، ولكن هذا لم يحدث، ما تطلب ان يصدر النائب الاول هذا القرار الانساني والمهم في الوقت ذاته.
٭ آخر الكلام: مشكلة الاختناقات في ساعات الذروة تكاد قائمة في اغلب دول العالم بما فيها الدول المتقدمة.
في الكويت لدي يقين أن هذه القضية ليست غائبة عن النائب الأول، وتحظى باهتمام ومتابعة، وكيف تكون غائبة والشيخ طلال الخالد يتابع كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالأمن ويوجه بمعالجتها.
لا يمكن ان نلقي اللوم على الإدارة العامة للمرور فقط في مواجهة الاختناقات وإنما نلقي اللوم على جزء منها على سلوكيات بعض من قائدي المركبات بعدم الالتزام بقانون المرور وتعمد اعاقة حركة السير، ما يتطلب تفعيل حازم للقانون وفرض النقاط ومعاقبة كل شخص يقود سيارة برخص سوق مسحوبة والتوسع في النقل الجماعي والمضي في تدشين وتطوير بعض الطرقات وتدشين مدن صناعية وحرفية بعيدة عن المناطق الحضرية القائمة وإقامة مجمعات عمالية قريبة منها وتدشين مترو الأنفاق والتوسع في المنطقة الحضرية بإقامة مدن إسكانية جديدة متكاملة الخدمات. حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، اللهم رب الناس أذهب البأس عن سيدي سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ومد في عافيته وأطل في عمره، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم آمين.
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