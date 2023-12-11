أحلام الأفاعي (3)

MENAFN - Al-Anbaa) حتى كتابة هذه السطور مازال الضغط الصهيوني مستمراً نحو الدفع بآلاف الفلسطينيين إلى حافة حدود غزة مع رفح المصرية، برغم كل المعارضة الواضحة للمخطط الصهيوني بتهجير أهل غزة إلى سيناء، وبرغم الإعلانات الدولية من المنظمات وحتى الدول الداعمة للكيان الصهيوني برفض محاولات التهجير القسري،.. والعالم كله يحبس أنفاسه بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة، وإلى أين ستصل بنا الغطرسة الصهيونية.ويرتبط ما جاء في السطور السابقة ارتباطاً أساسياً بحلم الأفعى الخاص بتفريغ غزة من أهلها استعداداً لتنفيذ شق قناة بن جوريون من إيلات على البحر الأحمر إلى شمال غزة على البحر المتوسط.وكانت تساؤلات الأمس حول إمكانية تطبيق المشروع عملياً؟ وتكلفته؟ وآثاره على قناة السويس؟ وكيف استعدت مصر لمواجهة آثار المشروع الوهمي حال تنفيذه - لا قدر الله -؟يقول خبراء مصريون إن الفكرة الأساسية كانت بمرور القناة عبر تل أبيب وحيفا، لكنها فشلت لأسباب طبوغرافية، خصوصا مع ضرورة ربط طرفي القناة بخطوط سكك حديدية عملاقة، تنقل حمولة السفن التي تتراوح الواحدة منها بين 200 و500 ألف طن، تحتاج إلى قطار عدد عرباته يتجاوز 400 عربة.. فأصبح التنفيذ مستحيلاً.ثم جاءت فكرة تغيير مسار قناة بن جوريون لتمر بكامل أراضي غزة، ما يستلزم تفريغ القطاع وإعادة تخطيطه بإنشاء مدن ومشروعات على جانبي القناة المزعومة، وبذلك تنخفض الكلفة إلى أقل من 16 مليار دولار.ومنذ سنوات فطنت مصر إلى ما يحاك، وأن أحد أهداف المشروع هو إضعاف مصر اقتصادياً بضرب دخلها من قناة السويس، فتم إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، لتعبر السفن في اتجاهين دون اختناقات، والتلويح بإمكانية خفض رسوم العبور لدرء المنافسة.وحسم وزير النقل المصري كامل الوزير الموضوع بقوله: «قناة السويس» لا يستطيع أن ينافسها أحد سواء في زمن الرحلات أو الانسيابية أو رسوم العبور أو الأمان.لكن يبدو أن المسألة ليست «اقتصاداً» فقط بالنسبة للكيان الصهيوني.. فهناك أبعاد أخرى أهمها محاولة إضعاف مصر...وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.



دعاء لفلسطين

اللهم يا رحمن يا رحيم.. يا حيّ يا قيوم إن أهلنا في فلسطين ضاقت بهم السبل وأحاطت بهم المهالك، واشتدت عليهم المحن، وعصف بهم الجوع والمرض والظلم والقهر، وتكالبت عليهم الأمم، فاكشف غمتهم، وفرّج كربهم، وأغث لهفتهم، وتولَّ أمرهم، وثبت أقدامهم، وتقبل شهداءهم.. إنك على كل شيء قدير.





