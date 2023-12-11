أحلام الأفاعي (3)

(MENAFN
- Al-Anbaa) حتى كتابة هذه السطور مازال الضغط الصهيوني مستمراً نحو الدفع بآلاف الفلسطينيين إلى حافة حدود غزة مع رفح المصرية، برغم كل المعارضة الواضحة للمخطط الصهيوني بتهجير أهل غزة إلى سيناء، وبرغم الإعلانات الدولية من المنظمات وحتى الدول الداعمة للكيان الصهيوني برفض محاولات التهجير القسري،.. والعالم كله يحبس أنفاسه بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة، وإلى أين ستصل بنا الغطرسة الصهيونية.
ويرتبط ما جاء في السطور السابقة ارتباطاً أساسياً بحلم الأفعى الخاص بتفريغ غزة من أهلها استعداداً لتنفيذ شق قناة بن جوريون من إيلات على البحر الأحمر إلى شمال غزة على البحر المتوسط.
وكانت تساؤلات الأمس حول إمكانية تطبيق المشروع عملياً؟ وتكلفته؟ وآثاره على قناة السويس؟ وكيف استعدت مصر لمواجهة آثار المشروع الوهمي حال تنفيذه - لا قدر الله -؟
يقول خبراء مصريون إن الفكرة الأساسية كانت بمرور القناة عبر تل أبيب وحيفا، لكنها فشلت لأسباب طبوغرافية، خصوصا مع ضرورة ربط طرفي القناة بخطوط سكك حديدية عملاقة، تنقل حمولة السفن التي تتراوح الواحدة منها بين 200 و500 ألف طن، تحتاج إلى قطار عدد عرباته يتجاوز 400 عربة.. فأصبح التنفيذ مستحيلاً.
ثم جاءت فكرة تغيير مسار قناة بن جوريون لتمر بكامل أراضي غزة، ما يستلزم تفريغ القطاع وإعادة تخطيطه بإنشاء مدن ومشروعات على جانبي القناة المزعومة، وبذلك تنخفض الكلفة إلى أقل من 16 مليار دولار.
ومنذ سنوات فطنت مصر إلى ما يحاك، وأن أحد أهداف المشروع هو إضعاف مصر اقتصادياً بضرب دخلها من قناة السويس، فتم إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، لتعبر السفن في اتجاهين دون اختناقات، والتلويح بإمكانية خفض رسوم العبور لدرء المنافسة.
وحسم وزير النقل المصري كامل الوزير الموضوع بقوله: «قناة السويس» لا يستطيع أن ينافسها أحد سواء في زمن الرحلات أو الانسيابية أو رسوم العبور أو الأمان.
لكن يبدو أن المسألة ليست «اقتصاداً» فقط بالنسبة للكيان الصهيوني.. فهناك أبعاد أخرى أهمها محاولة إضعاف مصر.
..وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
دعاء لفلسطين
اللهم يا رحمن يا رحيم.. يا حيّ يا قيوم إن أهلنا في فلسطين ضاقت بهم السبل وأحاطت بهم المهالك، واشتدت عليهم المحن، وعصف بهم الجوع والمرض والظلم والقهر، وتكالبت عليهم الأمم، فاكشف غمتهم، وفرّج كربهم، وأغث لهفتهم، وتولَّ أمرهم، وثبت أقدامهم، وتقبل شهداءهم.. إنك على كل شيء قدير.
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