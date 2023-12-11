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فريق نجوم الأرثوذكسي يستقبل المقاولون في سلة الناشئين اليوم

12/11/2023 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تحتضن صالة الأرثوذكسي في منطقة عبدون، مواجهة تجمع بين فريقي نجوم الأرثوذكسي والمقاولون عند الساعة السادسة من مساء اليوم، ضمن إياب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.
ويحتل فريق نجوم الأرثوذكسي المركز الثاني في ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 14 نقطة، خلف المتصدر بالعلامة الكاملة فريق الإنجليزية (18 نقطة)، ويأتي فريقا نجوم اتحاد عمان والأهلي في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 12 نقطة لكل فريق، ويحتل الجبيهة المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ويتذيل المقاولون جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.
وتقام يوم غد خمس مباريات، حيث ستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مسرحا لمواجهات نجوم اتحاد عمان والإنجليزية عند الساعة 5 مساء، ونجوم الإنجليزية مع الأرثوذكسي عند الساعة 6:30 مساء، والجبيهة مع الأهلي عند الساعة 8 مساء، على أن تقام مباراتان عن المجموعة الرابعة في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، حيث يلتقي فريق دير أبي سعيد مع بيت ايدس عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة "الديربي" بين كفريوبا والجليل عند الساعة 5:30 مساء.
وينص نظام بطولة دوري الناشئين على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث.
ويلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

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