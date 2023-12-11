Tuesday, 12 December 2023 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوسيمين أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023

12/11/2023 11:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حصد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

وأعلن الكاف في الاحتفالية فوز أوسيمين بالجائزة متفوقًا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.
وفاز أوسيمين بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما نجح النجم النيجيري صاحب الـ 24 عامًا في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 1990.

MENAFN11122023000072011014ID1107575288

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث