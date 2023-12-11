أوسيمين أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.
وأعلن الكاف في الاحتفالية فوز أوسيمين بالجائزة متفوقًا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.
وفاز أوسيمين بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما نجح النجم النيجيري صاحب الـ 24 عامًا في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 1990.
MENAFN11122023000072011014ID1107575288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.