أوسيمين أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023

حصد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين، في مدينة مراكش المغربية.

وأعلن الكاف في الاحتفالية فوز أوسيمين بالجائزة متفوقًا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.

وفاز أوسيمين بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعدما نجح النجم النيجيري صاحب الـ 24 عامًا في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 1990.