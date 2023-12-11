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18 مليون دينار زيادة في نفقات الزراعة في 2024

12/11/2023 11:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات ‏






قدر قانون مشروع موازنة 2024 حجم الإنفاق لوزارة الزراعة بـ93.521 مليون دينار مقارنة بـ75.277 مليون للعام 2023، وبزيادة قدرت بحوالي 18.244 مليون دينار.
ووفقاً لمشروع الموازنة، قدر حجم النفقات الجارية بـ85.1 مليون دينار، فيما قدرت النفقات الرأسمالية بحوالي 35.03 مليون دينار؛ ليكون مجموع النفقات حوالي 93.521 مليون دينار.
وجاء ارتفاع مخططات النفقات، وفقاً لمشروع الموازنة، بسبب زيادة نفقات تعويضات العاملين بنحو 2.8 مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب، بالإضافة إلى الشواغر المتبقية للوزارة والإحداثات الجديدة التي سيتم التعيين عليها عام 2024، إضافة الى ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة 10.017 مليون دينار، وتركز هذا الارتفاع في بنود المحروقات والكهرباء والتأمين وعقود التنظيفات.
كما تمت زيادة مخصصات إعانات المؤسسات العامة غير المالية بقيمة 540 ألف دينار، وانخفاض مخصصات النفقات الأخرى بقيمة 11 ألف دينار.
وتمت زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة 140.165 مليون دينار، ورفعت مخصصات مشروع استصلاح الأراضي بنحو 2.8 مليون دينار، ومشروع إدارة وتطوير الخدمات الزراعية بنحو 1.6 مليون دينار، ومشروع تدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية بنحو 1.5 مليون دينار، ومشروع دعم وحماية الثروة الحيوانية بنحو 1.5 مليون دينار، ومشروع الأبحاث الزراعية بنحو 700 ألف دينار، ومشروع الحصاد المائي بنحو 500 ألف دينار، ومشروع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي بنحو 500 ألف دينار.
ورصدت مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة 5.035 مليون دينار، ومن أبرزها مشروع تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري بقيمة 1.2 مليون دينار، ومشروع مبادرة زراعة 10 ملايين غرسة حرجية بقيمة 750 ألف دينار، ومشروع بنك البذور الوطني بقيمة 700 ألف دينار، ومشروع دعم الاقتصاد الأخضر بنحو 600 ألف دينار، ومشروع إنشاء شركة خاصة للتسويق الزراعي بقيمة 500 ألف دينار، ومشروع إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الزراعية بقيمة 500 ألف دينار.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات اطلع على الإنفاق المركزي واللامركزي للعام 2023، وعلى نسب الإنجاز وخطة العمل للعام المقبل، خلال اجتماع سابق، بحضور الأمين العام المهندس محمد الحياري، ومساعدي الأمين، ومديري الدوائر المالية والإدارية، ومديري زراعة المحافظات والإدارات المختصة في الوزارة والمحافظات.
كما اطلع الحنيفات على آليات العمل والرقابة على شهادات المنشأ، والتأكيد على تنفيذ آليات عدم التلاعب، وحصول المستفيدين الحقيقيين على شهادات المنشأ، ما يساعد في وصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى استعراض خطة حصاد المياه، وتنفيذ هذا المحور الرئيسي في المحافظات.
واطلع على خطط العمل للعام المقبل وأهم الاحتياجات من الكوادر الوظيفية والشواغر المتوفرة والمعدات التي تخدم القطاع في الميدان، بالإضافة إلى صيانة المباني.
واستعرض الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الحليم دوجان المشاريع المنفذة، والعطاءات المطروحة والخطة للعام المقبل، ونسب الإنجاز والمدة المتوقعة لتنفيذ المشاريع.
واستمع الحنيفات إلى مداخلات مديري المحافظات والمناطق، وتفاصيل إنجاز المشاريع المركزية واللامركزية، واحتياجات استدامة الخدمات وتنفيذ المشاريع وخطة العمل للعام المقبل.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة بكافة محاورها تتطلب الانسجام والتنسيق بين المركز والإدارات وفق جدول عمل واضح، وتضافر الجهود للحفاظ على مسار الإنجاز، حيث بلغت معدلات الإنجاز للمشاريع اللامركزية في جميع المحافظات 95 %، وفي بعض المحافظات 100 %، بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي على مشاريع الخطة الذي وصل إلى 96 %، وهي مشاريع يشعر المواطن بنتائجها بشكل مباشر.
وأكد أننا نتطلع إلى إعادة تأهيل وصيانة جميع المباني في المحافظات، وتوجد حالياً لجنة متخصصة تعمل على مسح ودراسة جميع المباني، وتعمل على صيانة وتأهيل ما تتم زيارته مباشرة، ما يؤدي إلى توفير بيئة عمل مناسبة، بالإضافة إلى توفير المعدات والآلات لخدمة المجتمع الزراعي المحلي والطواقم الإرشادية، والثروة الحيوانية.
وأوضح الحنيفات مراحل الإنجاز في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومسارات الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية الغذائية، علاوة على إنشاء 15 مصنعاً في جميع محافظات المملكة، ثلاثة منها تمت بتمويل مباشر من الوزارة، مؤكدا أهمية انسجام عمل المديريات واستجابة الدوائر المختصة في الوزارة للتعاون مع المستثمرين وتسهيل العمل.
وأضاف أن مسار العمل في حصاد المياه مهم للوزارة، حيث تم تنفيذ 120 حفيرة وسدا ترابيا حتى اليوم، والعملية مستمرة، فضلا عن تنفيذ وصيانة الحفريات والسدود وآبار تجميع المياه حسب خطة العمل، والتأكد من حصاد كل قطرة مياه.
وتطرق إلى المحور التسويقي الذي تعمل عليه شركة التسويق الزراعي (جباكو) والتواصل مع المزارعين من خلال دور الإرشاد الزراعي بعد أن تم دعمه بكافة الآليات والإمكانيات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، وتوجيه الإنتاج نحو المحاصيل التي تعاني من نقص المعروض في السوق المحلي ومحاصيل التصدير التي يحتاجها السوق الخارجي.
وأضاف أن إطلاق المعارض الدائمة في إربد وعمان يجب أن يتزامن مع خطط الوزارة عبر المديريات لتوجيه وتأهيل وتدريب الأسر المنتجة على التسويق والتعبئة؛ لضمان توافر المنتجات في المعارض على مدار العام بالجودة والتغليف المناسب.
وشدد على أهمية دعم وتطوير عمل الجمعيات التعاونية الزراعية وخاصة المتخصصة منها؛ لأنها تعمل على استدامة تنظيم القطاع من الفكرة والبذرة إلى التسويق".

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