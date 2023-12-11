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بعد خان يونس.. هل يكرر الاحتلال مجازره في رفح من أجل تهجير الغزيين؟

12/11/2023 11:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






يستعد الاحتلال الصهيوني، بعد الانتهاء من معركة خان يونس لتنفيذ جرائمه في مدينة رفح الفلسطينية المحاذية للحدود المصرية، تمهيدا لتحقيق هدفه المتواري وراء عدوانه الهمجي على قطاع غزة؛ أي التهجير الطوعي، وفق توصيفاته، والتي تتمثل بإنهاء مقومات الحياة في القطاع، تحت وطء قصف جوي ومدفعي غاشم، يقع على رؤوس الغزيين المدنيين والأعيان المدنية والمساكن والبنية التحتية، او التهجير القسري، أي بعد ارتكاب مزيد من المجازر الوحشية بحق السكان الآمنين، وفق محللين عسكريين.
وأكد المحللون، ان دور رفح آت بحكم موقعها الجغرافي على الحدود مع مصر، وستتجه أعمال الاحتلال الحربية في المرحلة التالية من الحرب اليها بعد الانتهاء من خان يونس، وفق تصورات قادته، وفيها يتوقع تهجير السكان الى رفح، ومن هناك يهجرهم الى مصر، بعد تصعيد سيناريو ارتكابه للمجازر، لكن المحللين يؤكدون ان المقاومة الفلسطينية في القطاع، ورفض الغزيين للتهجير، سيفشلان خطط التهجير.
الخبير العسكري اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، قال إن الاحتلال يعتقد بان حربه في جنوب القطاع هي ذاتها في الشمال، إذ ان قواته لم تقدم اي إنجاز يذكر في مواجهة المقاومة وإنهائها في الشمال.
ولفت الحسنات، الى ان الاحتلال قسم غزة الى 4 مناطق: الشمال، الوسط، خان يونس ورفح، كما أن الحرب بعد هدنته مع المقاومة، ارتفعت وتيرتها بالقصف الجوي والمدفعي للأهداف المدنية، وأمعن برفع وتيرة ارتكاب المجازر بحق المدنيين، لدفع سكان خان يونس للتهجير، بعد أن تضاعف عددهم جراء نزوح سكان الشمال الى جنوبه، ولهذا ستكون رفح هدفه بعد خان يونس.
في المقابل أكد الحسنات، ان قدرات المقاومة الفلسطينية - وتحديدا حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الجنوب، أكثر تفوقا منها في الشمال، ناهيك عن ان معظم قادة حماس ينحدرون منها، وأبرزهم رئيس الحركة يحيى السنوار، ولا ينسى الاحتلال أن نخبة خان يونس أفشلت توغله في القطاع خلال حربه عليه في العام 2014.
وحتى يبرر الاحتلال تمركزه في خان يونس وقصفه لها، يزعم بأن قيادات حماس موجودة فيها، لذا يصر رئيس الحكومة الصهيونية المتطرفة بنيامين نتنياهو على أنه بحاجة لشهرين لينهي عملياته الحربية هناك، جراء صعوبة ما يتطلع لتحقيقه، أمام مقاومة رفعت وتيرة عملياتها ضده، وأثبتت تفوقها على قواته، وفق ما تعرضه من "فيديوهات" تسجل فيها عملياتها الميدانية، وليس على غرار فبركات "فيديوهاته" حول عمليات يقوم بها جنوده، تهاجم جدران مدارس، وشوارع فارغة من أي مواجهات مع المقاومة.
وأضاف الحسنات، لا يمكن ايضا إغفال قوة التحصن في الانفاق التي تتمتع بها المقاومة، وبالتالي فمخطط نتنياهو، يبدو مستحيل التحقق، ولن يتمكن من تنفيذه، أو تطبيق ما زعم ان أهداف حربه حين بدأها، كتدمير حماس أو تفكيكها، وتحرير اسراه عنوة، أو منع المقاومة من تنفيذ هجماتها مستقبلا على مستوطناته.
ولفت إلى ان المقاومة، تتحصن بمعاقلها في الجنوب، وتنفذ أعمالا قتالية ضد قوات الاحتلال، التي كانت مناوراتها وتدريباتها العكسرية السابقة، مقصورة على الشمال فقط، وليس الجنوب، لذا رأينا أنه بعد الهدنة، ارتفعت وتيرة قصفه الجوي ومدافعه، في المقابل تضاعفت عمليات المقاومة في الجنوب، وهو ما تثبته بياناتها وتصريحات حكومة الاحتلال بإعلانها المتدرج عن حجم قتلاها من الجنود وإصاباتهم وتدمير آلياتهم، على نحو حقق خسائر له لم يشهدها في حروبه كلها منذ تأسيسه عام 1948.
وبحسب الحسنات الذي يرى أن الاحتلال سيحتاج وقتا طويلا لتدمير خان يونس، وإن تحقق هذا الهدف المستحيل، فسيسعى لتهجير سكانها الى رفح، وهناك سيمعن بمجازره بحق المدنيين.
وبين ان أكثر من مليون و300 ألف غزي يقطنون في الجنوب، لكن تحقق هذا المخطط، يحتاج الى مقاومة ذات وتيرة أقل مما هي عليه في الجنوب، وبرغم ذلك سيحتاج الاحتلال لشهور طويلة، الى جانب ان معظم الفلسطينيين لن يكرروا سيناريو التهجير مرة أخرى، كما حدث مع أسلافهم في نكبة احتلال أرضهم عام 1948.
وأيده بذلك اللواء المتقاعد د. ظاهر الطراونة، بأن مخطط الاحتلال للتهجير من المستحيل تنفيذه، في ظل مقاومة باسلة، ورفض المجتمع الفلسطيني له، كما ان احدا لا يستطيع وضع جدول زمني لمدة الحرب، في ظل عدم توافر معلومات عن قوة المقاومة وقدراتها العسكرية، وبالذات عن حركة حماس، ومنظومة أنفاقها الدفاعية.
وأشار الطراوانة، الى ان نتنياهو يطلق ادعاءات ومزاعم، في محاولة منه لإطالة أمد الحرب، ليطيل عمره سياسيا كرئيس لوزراء الاحتلال، بخاصة، وان هناك تهديدات بعزله ومحاكمته قضائيا في الكيان الصهيوني.
وبين، انه وفي ظل عدم قدرة الاحتلال على تحقيق نصر عسكري، فإن هدف التهجير، مرتهن بمدى قدرة الاحتلال على الوصول الى تحقيقه، وهو ما يتطلع اليه عبر تمديد حربه الى خان يونس بعد فشله في الشمال تحت ذريعة ضرب قيادات حماس، ما يعني أن الاسرى أيضا موجودون هناك، وهذا لن يحقق مآربه، فاستراتيجيته غير مقنعة لخوض الحرب، ذاك انها تقتصر على التقتيل والتدمير.
ولفت الى ان هذه الاهداف المعقدة، هي مجرد ادعاءات لإطالة الحرب، وتواجه داخل الكيان وخارجه، بضغوطات تدعو لإنهائها، والعودة لمفاوضات تبادل الاسرى.
ويرجح الطراونة، عدم قدرة الاحتلال على الصمود في الحرب لمدة شهرين كما أعلن، في ظل تدهور حالته الاقتصادية، وتعطل كثير من قطاعاته الانتاجية، وارتفاع معدلات هجرة مستوطنيه للخارج، وضغط أهالي الاسرى عليه باستمرار، ما يشكل له كابوسا، والأكثر مرارة بالنسبة له، هو ارتفاع أعداد قتلاه ومصابيه في العمليات القتالية بوتيرة متصاعدة على نحو كبير.
اما خبير الدراسات الدفاعية اللواء المتقاعد مأمون ابو نوار، فرأى أن تحقيق مخطط التهجير، شبه مستحيل، في ظل ارتفاع وتيرة المقاومة، برغم ما مدت الولايات المتحدة الاميركية به الاحتلال من مساعدات الشهرين الماضيين، وما تقدمه لاحقا وآخرها منحة 14 ألف قذيفة دبابات، لاستخدامها في حربه على الجنوب، لإنهائه والتفرغ لرفح ظنا منه بأنه قادر على تنفيذ هذا الخطر.
واضاف أبونوار، ان الاحتلال يعجز عن تحقيق اهدافه العسكرية التي أعلنها، لكن هدف تهجير الغزيين، هو ما يسعى له، ولتنفيذه يقوم بإرهابهم، وارتكاب مجازر دموية بالقصف الجوي والمدفعي الغاشم لهم.
وقال، من الصعب على الاحتلال السيطرة على خان يونس، لكنه قد يحقق سيطرة مؤقتة على بعض المواقع فيها، غير انه لن يتمكن من تحقيق مناطق عازلة هناك، مشيرا الى انه سيسعى لإبعاد الغزيين إلى رفح وتنفيذ مذبحة كبرى، قد تنتهي بهرب الغزيين الى مصر.

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