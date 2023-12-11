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متحور كوروني جديد.. وخبراء يقللون من خطورته

12/11/2023 11:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






وسط تحذيرات خبراء من عودة انتشار متحورات كورونا في الأردن بعد الكشف عن متحور (جي ان اي) المتفرع من متحور أوميكرون، قلل خبراء واختصاصيون من مخاوف انتشاره، لافتين إلى أن هذا الموسم الآن هو موسم انتشار الأمراض التنفسية.
واعتبر هؤلاء أن الانتشار الكبير في الفيروسات التنفسية في الأردن ناجم عن تجمع أكثر من فيروس في وقت واحد، معتبرين أن المتحور الجديد قليل الخطورة رغم أنه الأسرع انتشارا.
وفي السياق، يرى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، أن الموسم حاليا لشهري كانون الأول وكانون الثاني هو موسم انتشار الامراض التنفسية، بالإضافة الى وجود متحور جديد من أوميكرون يدعى (جي ان اي) وهو من آلاف متحورات كورونا الموجودة في الأردن.
ولفت البلبيسي إلى أن من متحورات كورونا يوجد 5 الى 6 أنواع مثيرة للاهتمام، والباقي تنتهي أعراضه بسرعة، أما المتحور الجديد المنتشر في الأردن فهو سريع الانتشار وأقل خطورة.
وشدد على أن معظم حالات الإصابة بالأمراض التنفسية المنتشرة في الأردن هي لفيروس اتش "3 إن 2".
ونصح الذين يعانون من الحالات الأكثر اختطارا والحوامل وكبار السن ومرضى الربو والأمراض التنفسية ونقص المناعة، بأخذ المطعوم الموسمي للإنفلونزا، لاسيما في هذا الوقت من السنة.
وبين أن الجهات الصحية تجري تحريا جينيا بين فترة وأخرى حول أنواع المتحورات لفحصها، وإذا ثبت وجود أنواع جديدة فسنعلن عنها.
وقلل البلبيسي من خطورة انتشار الفيروسات حاليا، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي والتهوية الجيدة وغيرها من الاشتراطات التي تساهم في التخفيف من نقل العدوى.
فيما يعلل استشاري الأمراض الصدرية خبير العدوى التنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت من السنة بسبب الانتقال من فصل إلى آخر، والتغير في درجات الحرارة.
وأشار إلى أن اختلاف موسم ظهور الفيروسات مقارنة بالسنوات السابقة التي سبقت جائحة كورونا جاء لأنها أدت الى تغير الخريطة الفيروسية بسبب ما يسمى الفجوة المناعية.
وتابع موضحا: "منعت الإجراءات الاحترازية التعرض إلى هذه الفيروسات في تلك الفترة، ما أدى إلى تدني مستوى الأجسام المضادة والذاكرة المناعية لدى الجسم البشري، فضلا عن ظهور مجموعة من الفيروسات في وقت واحد، مثل الإنفلونزا ونظائرها، والفيروس المخلوي وكورونا وغيرها من الفيروسات التنفسية، خصوصا لدى الطلبة في المدارس وانتقالها إلى الأسر".
واضاف: "لذلك نشاهد الآن حالات كثيرة مصابة بالتهاب الجهاز التنفسي العلوي، كالسعال والعطاس والزكام وارتفاع درجة الحرارة، والتعب العام في الجسم".
واستدرك: "لكن هناك علامات تحذيرية مثل آلام الصدر، وميل لون الشفاه والأطراف إلى الأزرق، وتشتت في درجة الوعي، إضافة إلى الحرارة غير القابلة للانخفاض بالعلاجات الاعتيادية، ومثل هذه الأعراض تحتاج إلى مراجعة الطبيب المختص".
واستطرد بالقول: "لذلك ننصح المواطنين بضرورة منع انتشار العدوى داخل الأسر، من خلال تجنب مشاركة الأدوات الشخصية للمصاب بأعراض التهاب الجهاز التنفسي، وغسل الأيدي بشكل مستمر، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال، فضلا عن تهوية المنازل بشكل جيد، إضافة الى حماية الفئات ذات الاختطار العالي من وصول العدوى إليها، كالحوامل وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو أورام أو أمراض في المناعة".
من جهته، رأى عميد كلية الطب في جامعة العلوم والتكولوجيا، واستشاري الصدرية الدكتور بشير خصاونة، أن نسبة الزيادة في مراجعي الطوارئ والعيادات كبيرة جدا خلال الفترة الحالية، مرجعا ذلك الى انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت من السنة.
وأشار الخصاونة إلى أن الجهات الصحية تجري مسحا أسبوعيا وشهريا في أقسام الطوارئ حول أنواع الفيروسات المنتشرة، مشددا على أهمية تلقي مطعوم الإنفلونزا الموسمية.
ولفت إلى ضرورة اتحاذ الإجراءات الاحترازية، وغسل الأيدي، والابتعاد عن التجمعات، ومسح الأسطح لتقليل نقل العدوى، فضلا عن انتباه ذوي الحالات ذات الاختطار العالي وكبار السن ونقص المناعة من الأمراض الفيروسية، وتلقي المطاعيم بالسرعة الممكنة.
ويشاطره الرأي رئيس قسم الصدرية في مستشفى البشير الدكتور عبدالفتاح الحديدي، الذي أكد أن موسم الانتشار قبل كورونا وبعدها مايزال ضمن معدلاته السنوية، معللا أسبابه ببعض العادات كالعناق والتقبيل، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
ولفت الحديدي إلى أنه يتم إجراء فحوصات للحالات الشديدة والالتهابات الرئوية لمراجعي المستشفيات والعيادات، وعموم الحالات تعامل كإنفلونزا موسمية والتهابات فيروسية.
وأوضح أن فصل الشتاء ودخول البرد ينشطان الفيروسات التنفسية، في الوقت الذي تقل فيه مناعة الإنسان ويكون عرضة للإصابة.
من جهته، قال خبير الأوبئة الدكتور مهند النسور، إن ظهور أو عودة متحورات كورونا سنويا كما هو الحال بالنسبة للانفلونزا الموسمية هو أمر اعتيادي، ولا غرابة في انتشار هذه المتحورات، فهذا أمر متوقع بناء على الدراسات والأدلة العلمية، إلا أن إجراءات الحماية والوقاية تبقى هي تلك المتعارف عليها بالنسبة للإنفلونزا الموسمية، مع ضرورة أخذ المطاعيم من قبل الفئات الهشة وأصحاب المناعة الضعيفة".
وأضاف: "في المجمل لا يوجد ما يستدعي التخوف من انتشار المتحورات، وهذا الأمر سيبقى لسنوات عدة على المستوى العالمي، ولا يوجد ما يستدعي إجراء تدخلات على المستوى الوطني، أما الإجراءات العلاجية فتعتمد وفق كل حالة على حدة، وحسب شدة الأعراض، وإذا ظهرت عند المريض أي مضاعفات كبيرة فلا بد من العلاج في المستشفى، وإلا يبقى العلاج منزليا، مع أخذ الاحتياطات المتعارف عليها".
وكان عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا، ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، أكد أن المتحور الجديد لأوميكرون JN.1 Omicron قد يؤدي إلى انتشار موجات لفيروس كورونا في العالم، والأردن ليس استثناءً.
وأضاف بلعاوي أنه في الولايات المتحدة، قفزت نسبة اكتشافات هذا المتحور الفرعي بشكل كبير الأسبوع الماضي، ما قد يؤدي إلى زيادة حالات كوفيد- 19 مع دخولنا فصل الشتاء، حيث أثبت هذا المتحور بأنه الأسرع نموًا في عائلة BA.2.86.
وتوقع أن يؤدي هذا المتحور إلى موجات كوفيد- 19 التالية في العالم، حيث أبلغت بعض البلدان في أوروبا بالفعل عن ارتفاعات حادة في فيروس JN.1، وخلال الأسبوعين الماضيين قفز مستواه من 8.1 % إلى 21.4 %، كما أنه يعد الآن ثاني أكثر المتحورات شيوعًا التي يتم اكتشافها، ويسبقه فقط HV.1، والذي يعد جزءًا من سلالة XBB.1.9.2.
وقال إن النمو المستمر للمتحور JN.1 يشير إلى أنه إما أن يكون أكثر قابلية للانتقال أو أقدر على التهرب من جهاز المناعة، ومع ذلك لا يوجد دليل على أنه يشكل خطرًا متزايدًا مقارنة بالمتحورات الأخرى.

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