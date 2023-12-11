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تقليص القتلى على الورق.. الاحتلال كاذب متسلسل

12/11/2023 11:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلن عنها جيش الاحتلال وقوائم الجرحى في المستشفيات، وسط استمرار عمليات نقل هذه القوات للمصابين في عمليات المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
كما غيرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مؤخرا، عدد المصابين في صفوف الاحتلال من 5 آلاف إلى ألفين، بعد نشرها تقريرا كشف عن ارتفاع عدد الجرحى إلى 5 آلاف، بينهم 2000 معاق منذ بدء العدوان.
ومنذ الــ7 من تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، وبدء الاحتلال حربه البرية والجوية على القطاع، وتصدي المقاومة الفلسطينية له في حرب شوارع ضارية، والإعلام العسكري العبري، يعتمد مبدأ التضليل وتقليل أرقام ضحاياه بشكل كبير، خلافا لما يجري على الأرض.
ومن هنا، أكد إعلاميون ومحللون سياسيون في تصريحات لـ"الغد"، أن هذا التزييف في الأرقام، هو نهج كيان الاحتلال منذ أمد بعيد، خصوصا وأن الحرب الحالية أسقطت القناع عن زعمه بأنه "الجيش الذي لا يقهر".
وشددوا على أن الاحتلال، له اعتباراته بإخفاء الحقيقة، والتي منها أنها لا تريد إثارة الرأي العام الداخلي، خصوصا وأن السواد الأعظم بين الصهاينة، يقفون ضد استمرار الحرب.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق سميح المعايطة، إنه وتاريخيا وعبر محطات الصراع العربي الصهيوني، لم يعتد الاحتلال أو المجتمع الصهيوني على خسائر كبيرة خلال الحروب.
وأكد المعايطة، أن هناك حساسية عالية لدى كيان الاحتلال من الخسائر البشرية لأسباب تتعلق بالسكان، وأيضا بتركيبة المجتمع الصهيوني القائمة على القلق، بالإضافة إلى أن كل الحروب التي خاضها كانت قصيرة ولم تكن مكلفة بشريا.
وأضاف، "في هذا العدوان، كانت توقعات الاحتلال بأن حربه ستكون طويلة وصعبة، بخاصة مع بدء العمليات البرية"، لافتا إلى أنه مع بدء العمليات في غزة، تأكد هذا الأمر وأن هناك خسائر بشرية يومية في صفوفه؛ قتلى وجرحى.
وأشار المعايطة، إلى أن الحرب ستستغرق أسابيع وربما شهورا، وهناك محاولات للتخفيف من أرقام القتلى، إما عبر الإعلان المتدرج لأعدادهم، أو إخفائها للحفاظ على دعم الرأي العام الداخلي لاستمرار العدوان، وعدم منح فرصة لكل خصوم الحكومة الصهيونية السياسيين في الداخل، او معارضي الحرب في الخارج، للضغط من أجل إيقافها.
وقال "بشكل عام، فإن عملية إخفاء الخسائر أو التخفيف منها، جزء من تكتيك الجيوش للتعامل مع الحرب، حتى وإن اختلفت أسباب كل طرف".
فيما قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د.خالد شنيكات، إن الحرب تنفذ وفق إستراتيجية محددة، لا تشمل فقط الجانب العسكري، بل وتشمل الجوانب الإعلامية والاقتصادية والسياسية.
وتابع شنيكات، أن "الكشف عن الخسائر، لا يخدم إستراتيجية الحرب، وهذا سيشجع فصائل المقاومة الفلسطينية على زيادة الثقة بنفسها، والاستمرار بضرب الكيان".
وأشار إلى أن الإعلان عن الأعداد الحقيقية لقتلى جيش الاحتلال، يؤثر معنويا على المجتمع الصهيوني، وحتى النظرة الدولية لهذا الكيان المحتل، سيتراجع ويتعرض لخسارة الصورة المرسومة عنه بأنه دولة قوية، وأن جيشه من أقوى الجيوش على مستوى العالم؛ تكنولوجيا وعسكريا، وتعرضه لخسائر من منظمة صغيرة في منطقة خاضعة لحصار هائل، وإمكانيات محدودة، كارثة.
وأضاف شنيكات، من المؤكد، أن هناك فجوة بين الجيش الصهيوني والإعلام، لأن الرقابة العامة السياسية الصهيونية، تفرض تعتيما على الخسائر، ضمن إستراتيجية تفيد بأن الكشف عنها قد يؤدي لضعضعة معنويات الجيش والجبهة الداخلية للرأي العام، المؤيد للحرب، وحتى نظرة الحلفاء لدولة الاحتلال، مبينا أنه "بعد الحرب، سيكشف الكيان عن خسائره تدريجيا، حتى لا يحدث صدمة لمجتمعه".
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي إنه من المعروف تاريخيا وفي السباقات السياسية جميعها، بأن حكومة الاحتلال والكيان الصهيوني يعتمدان في سياستها على التضليل الداخلي والخارجي، لذلك تعتمد على الأخبار الكاذبة وتضليل المجتمع المحلي.
وأضاف الماضي، أن الكيان الصهيوني يحاول عبر الأخبار المزيفة، إقناع العالم بروايته التي يصدرها للعالم الخارجي.
ولفت إلى أنه في التقارير الصحيفة العبرية، يثبت المحللون بأن حكومة الاحتلال، لا تثق بما تقوم به، وهي تعلم تماما بأن ما يجري لقوات جيشها، جرح كبير لن يندمل مع الأيام، لأنه هز صورة الجيش الصهيوني، خصوصا وأنه بحسب التصنيفات، يعد من أقوى الجيوش العالمية.
وأكد الماضي، لذلك تحرص حكومة الاحتلال دائما، على التقليل من خسائرها لتحافظ على هذه الصورة التي حاولت زرعها في الداخل وحتى الخارج، مضيفا "إذا ما ثبت عكس ذلك، فذلك يعني أن جيش الاحتلال، عادي، لا يملك إلا التدمير الممنهج، ولا يملك الجرأة ليقول ما حدث له حقيقة في غزة".
ولفت الماضي، إلى أن هذه تعد قضية مهمة جدا، بخاصة وأنه في علم النفس السياسي، يحاول الكيان دائما خداع شعبه وتضليل الرأي العام، واكتساب المزيد من المساحات التي يعمل عبرها، لفرض روايته السياسية والعسكرية في العالم.
ويعتقد بأن ذلك سيسهم بخلخلة البنية المتحكمة بالكيان سياسيا حاليا، وأنه في المستقبل عندما سيكشف الإعلام الصهيوني زيف هذه الادعاءات، سيكون الضحية الأولى لذلك رئيس الوزراء الحالي (بنيامين نتنياهو)، ومجموعة من الوزراء القائمين على هذه الادعاءات الباطلة.
وأوضح الماضي، أن كل ذلك يعني بأن رواية الاحتلال، تعتمد على تزييف الحقائق والتضليل والخداع، فالحكومة الصهيونية يجب ألا نثق بمعلوماتها، وهذا ينسحب أيضا على التحالفات السياسية معها.

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