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أمريكا: قلقون من استخدام قنابل الفسفور الأبيض في لبنان

12/11/2023 11:28:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، عن قلق واشنطن إزاء المعلومات المتعلقة باستخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض الأمريكية في لبنان.

وقال كيربي، في حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أقلعت من واشنطن إلى فيلادلفيا (بنسلفانيا): "لقد رأينا هذه التقارير. نحن بالتأكيد قلقون بشأنها. سنطرح أسئلة لمحاولة معرفة المزيد حول ما يحدث". وكالات

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