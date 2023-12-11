أمريكا: قلقون من استخدام قنابل الفسفور الأبيض في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، عن قلق واشنطن إزاء المعلومات المتعلقة باستخدام إسرائيل لذخائر الفسفور الأبيض الأمريكية في لبنان.
وقال كيربي، في حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أقلعت من واشنطن إلى فيلادلفيا (بنسلفانيا): "لقد رأينا هذه التقارير. نحن بالتأكيد قلقون بشأنها. سنطرح أسئلة لمحاولة معرفة المزيد حول ما يحدث". وكالات
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