مصر.. الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم

توجه 45% من المصريين المسجلين في قاعدة الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين، وتستمر الانتخابات لمدة ثلاثة أيام، ويحق لـ67 مليون مصري المشاركة فيها.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد، وسط إقبال متفاوت من الناخبين، الذين أعربوا عن آمالهم ومخاوفهم من الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. وقال بعضهم لوكالة فرانس برس إنهم يريدون رئيسا قوياً يحل مشكلة غزة والتهجير، ويفرض رقابة على الأسواق والأسعار.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وثلاثة مرشحين آخرين من الحزب المصري الديموقراطي وحزب الوفد والحزب الشعبي الجمهوري. وكالات



