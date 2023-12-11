زيلينسكي يتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.
ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونغرس، حيث توقف طلب البيت الأبيض للحصول على 60 مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري. وكالات
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