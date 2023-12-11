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زيلينسكي يتوسل مجددا للحصول على أسلحة من واشنطن

12/11/2023 11:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في أول خطاب علني له خلال زيارته للولايات المتحدة، الكونغرس لتأخيره الموافقة على المزيد من المساعدة لأوكرانيا وبدأ مرة أخرى في استجداء الأسلحة من واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي اليوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويعقد اجتماعات مع ممثلي الكونغرس، حيث توقف طلب البيت الأبيض للحصول على 60 مليار دولار إضافية لتلبية احتياجات أوكرانيا، بما في ذلك المجال العسكري. وكالات

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