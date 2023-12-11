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أول تعليق من حماس على أنباء اقتراب صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

12/11/2023 11:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنه لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة.


وتابع القيادي في حماس خلال لقاء مع قناة الجزيرة: "الجانب الإسرائيلي يهدف من التسريبات الجارية إلى مواجهة الضغوط الداخلية، والمواقف الإسرائيلية بشأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي". وكالات

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