أول تعليق من حماس على أنباء اقتراب صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنه لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة.



وتابع القيادي في حماس خلال لقاء مع قناة الجزيرة: "الجانب الإسرائيلي يهدف من التسريبات الجارية إلى مواجهة الضغوط الداخلية، والمواقف الإسرائيلية بشأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي". وكالات