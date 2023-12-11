أول تعليق من حماس على أنباء اقتراب صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

أول تعليق من حماس على أنباء اقتراب صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
التاريخ
12/11/2023 11:28:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إنه لا حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة.
وتابع القيادي في حماس خلال لقاء مع قناة الجزيرة: "الجانب الإسرائيلي يهدف من التسريبات الجارية إلى مواجهة الضغوط الداخلية، والمواقف الإسرائيلية بشأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي". وكالات
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