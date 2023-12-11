اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب والحوثيون يعلنون عن بيان مرتقب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها بلاغا عن حادث قرب باب المندب والسلطات تحقق في أنباء عن هجوم صاروخي في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.
وبحسب تقارير صحافية، وقع حادث أمني ضد سفينة على بعد 15 كيلو من مدينة الحديدة غربي اليمن، حيث تم إطلاق صاروخ كروز غرب الميناء على "سفينة إسرائيلية".
واعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) يحيى سريع عبر قناته في "تلغرام"، أنه "سيصدر بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة". وكالات
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