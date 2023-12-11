Tuesday, 12 December 2023 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب والحوثيون يعلنون عن بيان مرتقب

12/11/2023 11:28:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها بلاغا عن حادث قرب باب المندب والسلطات تحقق في أنباء عن هجوم صاروخي في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

وبحسب تقارير صحافية، وقع حادث أمني ضد سفينة على بعد 15 كيلو من مدينة الحديدة غربي اليمن، حيث تم إطلاق صاروخ كروز غرب الميناء على "سفينة إسرائيلية".


واعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) يحيى سريع عبر قناته في "تلغرام"، أنه "سيصدر بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة". وكالات

MENAFN11122023000072011014ID1107575275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث