اندلاع حريق على متن سفينة قرب باب المندب والحوثيون يعلنون عن بيان مرتقب

أعلنت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها بلاغا عن حادث قرب باب المندب والسلطات تحقق في أنباء عن هجوم صاروخي في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.



وبحسب تقارير صحافية، وقع حادث أمني ضد سفينة على بعد 15 كيلو من مدينة الحديدة غربي اليمن، حيث تم إطلاق صاروخ كروز غرب الميناء على "سفينة إسرائيلية".



واعلن المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) يحيى سريع عبر قناته في "تلغرام"، أنه "سيصدر بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة". وكالات



