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الأهلي يزيد الفعالية الهجومية

12/11/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، على زيادة الفعالية الهجومية لدى لاعبيه، وذلك خلال التحضير لمواجهة الفيحاء، بعد غد، لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مطالبا لاعبيه بتفادي التسرع أمام مرمى المنافس، الذي صاحب مواجهة الرائد.

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