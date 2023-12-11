الأهلي يزيد الفعالية الهجومية

الأهلي يزيد الفعالية الهجومية
التاريخ
12/11/2023 11:25:23 PM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، على زيادة الفعالية الهجومية لدى لاعبيه، وذلك خلال التحضير لمواجهة الفيحاء، بعد غد، لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، مطالبا لاعبيه بتفادي التسرع أمام مرمى المنافس، الذي صاحب مواجهة الرائد.
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