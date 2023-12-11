فك ارتباط بين النجمة والباطن
التاريخ
12/11/2023 11:25:23 PM
(MENAFN
- Al Watan) تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ13 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، إذ يستقبل الترجي (10 نقاط)، نظيره الخلود (20 نقطة)، على إستاد الأمير محمد بن فهد، ويتقابل على ملعب التعليم بعنيزة النجمة (18 نقطة)، والباطن الذي يملك ذات الرصيد، ويستضيف أحد (13 نقطة)، على ملعبه ضيفه العربي (17 نقطة).
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