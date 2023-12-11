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فك ارتباط بين النجمة والباطن

12/11/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الـ13 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، إذ يستقبل الترجي (10 نقاط)، نظيره الخلود (20 نقطة)، على إستاد الأمير محمد بن فهد، ويتقابل على ملعب التعليم بعنيزة النجمة (18 نقطة)، والباطن الذي يملك ذات الرصيد، ويستضيف أحد (13 نقطة)، على ملعبه ضيفه العربي (17 نقطة).

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