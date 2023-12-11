الحزم يحتفظ بطريقة الفيحاء
التاريخ
12/11/2023 11:25:23 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب الحزم، الأوروجواياني دانيال كارينيو من تحضيرات فريقه لمواجهة أبها، الخميس المقبل، لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، معتمدا على ذات الطريقة التي كسب بها الفتح.
MENAFN11122023000089011017ID1107575257
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.