الفتح يؤهل الثلاثي

الفتح يؤهل الثلاثي
التاريخ
12/11/2023 11:25:23 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل ثلاثي الفتح: المغربي مراد باتنا، ومحترف الرأس الأخضر جانيني تفاريس، والبلجيكي جايسون دينايير، برنامجهم التأهيلي والعلاجي، بينما فتح المدرب الكرواتي سلافن بيليتش ملف مواجهة الشباب الجمعة المقبل.
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