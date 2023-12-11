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العقائد الدينية في حي بن يقظان

12/11/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) قصة ((حي بن يقظان)) لكاتبها ((الأندلسي)) ابن الطفيل من القصص المؤثرة في عالم الأدب العالمي، فقد استلهمت من أحداثها وأفكارها قصص وروايات وأعمال سينمائية، واستلهمت منها شخصيات كرتونية شهيرة مثل طرازان وماوكلي ((فتى الغابة)) وروبنسون كروزو. وتكاد تكون من التجارب القصصية القديمة الأكثر حشدا للأفكار الفلسفية. ((حي بن يقظان)) هي قصة البحث عن حقيقة الوجود من خلال بطلها حي بن يقظان، هي قصة فلسفية بامتياز، وعندما نصفها بأنها ((فلسفية)) نعني أنها تتضمن عقائد دينية قديمة. وباختصار يمكن القول إن قصة بن يقظان كانت تصويرا قصصيا لعقيدة وحدة الوجود. فعقيدة وحدة الوجود، كما ذكرنا مرارا وتكرارا في مقالات سابقة، هي العنوان الأبرز في عالم الفلسفة والفلاسفة. ويمكن اعتبارها مدخلا لفهم الفلسفة اليونانية والأوروبية، ودونها فإن قراءتنا للفلسفة ستكون قراءة غير مكتملة.
كيف تسربت الأفكار الفلسفية ممثلة في عقيدة وحدة الوجود داخل نسيج المجتمع الإسلامي؟ سؤال مهم للغاية يجيبنا عنه عباس محمود العقاد في كتابه ((التفكير فريضة إسلامية)) بقوله: ((فالدين الإسلامي قد انتشر في أقطار شاسعة كانت فيها من قبله عبادات وثنية وغير وثنية، وقد تسرب بعضها إلى أبناء تلك الأقطار واختلط بعضها بالعقائد الإسلامية من طريق الوراثة والاستمرار)). إن العقائد الدينية القديمة استمرت عند الشعوب الداخلة حديثا للدين الإسلامي، وبالتالي فإن أفكار الفلاسفة ومعتقداتهم الدينية كانت موجودة قبل ترجمة كتب اليونان. وقصة بن يقظان ورحلته نحو الحقيقة كتبها ابن الطفيل ليصل لنتيجة معروفة مسبقا وهي الإيمان بوحدة الوجود وهي عقيدة دينية قديمة آمن بها شعوب متعددة ومنها الشعب اليوناني. يقول ابن الطفيل في كتابه واصفا تجربة بن يقظان وتأمله في الكائنات الحية ومظاهر الطبيعة من حوله: ((فيظهر له بهذا التأمل أن الأجسام كلها شيء واحد: حيها وجمادها متحركها وساكنها. إلا أنه يظهر أن لبعضها أفعالا بآلات، ولا يدري هل تلك الأفعال ذاتية لها، أو سارية إليها من غيرها. وكان في هذه الحال لا يرى شيئا غير الأجسام. فكان بهذا الطريق يرى الوجود كله شيئا واحدا)).
بطريقة غير مباشرة يشرح ابن الطفيل فكرة وحدة الوجود ويجعل من تسلسل الأحداث القصصية خادمة لهذه الفكرة، بداية من فقدانه أمه وعيشه ونموه في ظل الظبية إلى موت أمه الظبية وقيامه بتشريحها لمعرفة سر الموت وسر الروح. وبعد ذلك إطلاقه العنان لخياله للتفكير في الكون والوجود من حوله في قالب سردي مصمم مسبقا لإثبات عقيدة وحدة الوجود. ابن الطفيل حاول أن يقدم فكرة وحدة الوجود بأسلوب قصصي مبتكر يجعلها منسجمة مع مبادئ الدين الإسلامي. ويستخدم اللغة الرمزية غير المباشرة كي لا يصدم مشاعر أفراد المجتمع أو يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الرأي السائد في المجتمع الإسلامي الذي لا يمكن أن يتسامح مع عقيدة وحدة الوجود أو يتقبلها بصيغتها اليونانية التي تعتقد أن الله والكون جوهر واحد غير منفصل.
أراد ابن الطفيل أن يمسك العصا من المنتصف ويأخذ موقفا أقرب للحياد من عقيدة وحدة الوجود، يتضح ذلك في النتيجة التي توصل لها من خلال تجربة بن يقظان التأملية. يقول: ((فانتهى نظره بهذا الطريق إلى ما انتهى إليه بالطريق الأول، ولم يضره في ذلك تشككه في قدم العالم أو حدوثه. وصح له على الوجهين جميعا وجود فاعل غير جسم، ولا متصل بجسم، ولا منفصل عنه، ولا داخل فيه ولا خارج عنه، إذ الاتصال، والانفصال، والدخول، والخروج، هي كلها من صفات الأجسام، وهو منزه عنها)).
يتضح تأثر ابن الطفيل بأفكار وحدة الوجود، يؤكد ذلك النتيجة التي توصل لها وهي نتيجة معروفة مسبقا كما أسلفنا وآمن بها فلاسفة آخرين مثل ابن سينا الذي يحمل وجهة نظر مقاربة حد التطابق لوجهة نظر ابن الطفيل. الإيمان بعقيدة الوجود جعلت الفلاسفة عبر التاريخ وباختلاف الثقافات في مواجهة دائمة ومستمرة مع أتباع الأديان السماوية.

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