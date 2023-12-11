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مكاسب استضافة السعودية للأحداث العالمية

12/11/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التحولية، دأبت المملكة على تنظيم وعقد واستقطاب المؤتمرات والأحداث العالمية، التي منها استضافة قمة العشرين وليب وسيتي سكيب العالمي الذي أصبح مقره المملكة ومنتدى الأمن السيبراني وغيرها الكثير. ومن الممكن القول: إن مثل هذه القمم والمؤتمرات المخطط لها تعتبر بمثابة أحد المقاييس والمؤشرات على مدى تحقق مستهدفات الرؤية من خلال شموليتها واستهدافها لمعظم القطاعات الحيوية.
كما أن استضافة المملكة لمثل هذه الأحداث العالمية والإقليمية، يعد تأكيداً عملياً على الدور المحوري الكبير، ولله الحمد، الذي تقوم به المملكة على مختلف الأصعدة، اقتصادياً، واجتماعيًا، وسياسيًا، ودبلوماسيًا ويجد هذا الدور تقديرًا ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم مما يزيد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. وفي تقرير وكالة ((ستاندرد آند بورز)) للتصنيف الائتماني، رفعت توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي الحقيقي السعودي إلى 0.4 % في 2023م، وذلك نسبة إلى التحسن في نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام الجاري.
علاوة على ذلك، فإنَّ النمو والانفتاح الاقتصادي والثقافي، والحراك الدبلوماسي الكبير للمملكة، وما تبعه من استثمارات في مختلف القطاعات، قد أسهمت بشكل موسَّع في تعزيز صورة المملكة في العالم الخارجي، باعتبارها إحدى أكثر الدول قدرةً ومرونةً وتفهماً وقراءة لمختلف التغيرات المستقبلية والعمل بمنهجية لخدمة قضايا عالمية على المستوى الإنساني والمستوى البيئي وخلافها من المبادرات ذات الطابع العالمي.
ومن الأحداث العالمية التي شهدتها المملكة، أخيراً، ((مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته السابعة))، الذي يعقد سنويًا في الرياض، والذي يأتي ضمن أبرز المبادرات الاستثمارية العالمية المؤثرة التي تنظمها وتستضيفها المملكة، لتصب في ذات الدور العالمي الذي تلعبه. وما يدل على التأثير الكبير لهذا المؤتمر، العدد الهائل للمشاركين الذي بلغ نحو أكثر من 6 آلاف مشارك يمثلون أكثر من 90 دولة، ناقشوا عدة تحديات، والسبل المثلى للاستفادة القصوى من الاستثمار في مجالات حيوية كالتقنية، والفضاء والطيران، والأمن السيبراني، وعلم الروبوت، إضافة إلى تفعيل دور الشركات الناشئة، ورأس المال البشرى والاستثماري.
وما زال صدى هذا المؤتمر يجد اهتمامًا كبيرًا، من تحليل، لأحداثه وما خرج به من توصيات، تناولتها عدة جهات عالمية، بالنقاش والمداولة والتحليل الدقيق، حيث أصدر المعهد العالمي ((fii-institute))
خلال الأيام القليلة الماضية، تقريرين مميزين عن النسخة السابعة لـ((مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار)) تناول خلاله ما جرى من نقاشات وحوارات مثرية، بجانب ما خرج به المؤتمر من توصيات ورؤى ترسم خارطة المستقبل لعدد من القضايا التي تهم مختلف دول العالم، في القطاعات الاقتصادية، والبيئية، والاستثمارية، والاجتماعية، والطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
حظي المؤتمر برعاية وتشريف كريم من سمو ولي العهد والرئيس الكوري الذي شارك بكلمة أشار فيها إلى عمق العلاقة التاريخية بين كوريا والمملكة إضافة إلى حضور كبير ومميز لكبار الشركاء الاستراتيجيين، ونخبة من صناع القرار والقادة الدوليين، حيث أعطت مشاركتهم زخمًا وبعدًا كبيرًا، أسهم في النجاح الذي ظل يحققه هذا المؤتمر في كل نسخة من نسخه ومما يدل على استمرار نجاح هذا المؤتمر أن إجمالي قيمة الاستثمارات التي تمَّ الإعلان عنها على هامش فعالياته، قد وصلت قرابة 17.9 مليار دولار، في شتى المجالات.
وأبرزَ تقريرا المعهد العالمي ((fii-institute)) ما تناوله المؤتمر من نقاشات، منها تسليط الضوء على الانفتاح السياحي للمملكة وما وجدته من اهتمام كبير في مختلف بنياتها التحتية، تمثلت في تنمية القطاعات الإستراتيجية المتعلقة بها، مثل: السياحة البيئة والسفر، حيث حددت المملكة هدفًا لزيادة مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد من 3 % في عام 2019 إلى 10 % في عام 2030، كهدف طموح تسعى لتحقيقه مستقبلاً؛ وهذا يتطلَّب جذب المملكة لنحو 100 مليون زائر محليًا ودوليًا، حيث تسعى المملكة إلى التوسع في هدفها إلى أبعد من ذلك، ومن الطبيعي أن يتطلب هذا الهدف ضخ استثمارات في البنى التحتية المتعلقة بقطاع السياحة لتحقيق هذا الهدف بأمر الله تعالى.
وتطرق التقريران إلى عدد من التوصيات التي خرج بها مؤتمر مستقبل مبادرة الاستثمار، يأتي أبرزها في أهمية التركيز على تعزيز التعليم الجيد ومحو الأمية الرقمية، لتعزيز فرص العمل، والشمول، ودعم التحول إلى الطاقة الفعالة والمتجددة، وتشجيع الرعاية الصحية العادلة والشاملة من خلال الابتكار، إلى جانب ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي كقوة للتغيير من أجل تحقيق الخير وتوجيهه إلى ما يفيد الإنسان، مع ضرورة تفادي كل ما ينتج عنه من مخاطر.
وفي جانب الاستثمار بالجوانب الإنسانية، أشار التقريران، إلى عدة نماذج، من أبرزها مشروع ((نيوم))، كنموذج عالمي، حيث تم تسليط الضوء عليه، لكون أن ((نيوم)) يمثل واحداً من أبرز المشاريع العالمية التي تعمل على تأمين مستقبل البشرية، وتحقيق متطلبات الاستدامة من خلال ما يقوم به من استثمارات كبيرة، وشراكات شاملة، ونهج جديد ومبتكر، لتوظيف أحدث التقنيات لخدمة الإنسانية واستثمار الموارد، إلى جانب ما يخلقه المشروع من بيئة صديقة للإنسان والأعمال.
مثل هذه الأحداث والمؤتمرات التي تنظِّمها المملكة ومنها استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية2029، و((إكسبو2030)) في الرياض وكأس العالم في 2034 -على سبيل المثال لا الحصر- تأتي ضمن برنامج عمل زمني مترابط ومتسق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة، وستخلق بحول الله فرص لأبناء وبنات الوطن ولمنشآت الأعمال، وتساعد في تحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية واجتماعية، كما أنها ستسهم في التعريف ونقل مدن المملكة من الحيز الإقليمي إلى الحيز العالمي، بمشيئة الله تعالى.

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