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المصريون واليمنيون الأكثر استئجارا للسيارات

12/11/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما تصدر السعوديون استئجار المركبات لدي مكاتب التأجير خلال 2023 بنحو 1.410.410 مستأجر، سجل عدد المصريين المستأجرين 145.820 مستأجر، تلتهم الجنسية اليمنية بـ140.034 مستأجر. وحسب ما أوضحته الهيئة العامة للنقل، فقد بلغ عدد المستأجرين من الجنسية الباكستانية 87.081 مستأجر، وسجل إجمالي عدد الجنسيات الأخرى 737.771 مستأجر.
التأجير حسب الجنسيات
الهند
82.499
السودان
60.563
سوريا
39.888
الأردن
29.367
الفلبين
17.968
لبنان
10.035
أفغانستان
9.812
فلسطين
7.841
الولايات المتحدة
3.533
المملكة المتحدة
3.217
المغرب
3.171
إثيوبيا
3.076
تركيا
3.069
إرتيريا
3.052
تونس
2.935
الكويت
2.768
سريلانكا
2.731
نيجيريا
2.282

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