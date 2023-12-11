جمل تكتيكية بتحضيرات الاتفاق
التاريخ
12/11/2023 11:21:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) طبق مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، عددا من الجمل التكتيكية، استعدادا لمواجهة التعاون السبت المقبل، قبل أن يختتم المران بمناورة نفذ خلالها اللاعبون الجمل التي شرحها جيرارد.
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