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المونديالي ينشد مجدا عالميا جديدا

12/11/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع ممثل الكرة السعودية في كأس العالم للأندية 2023 الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في تاريخ البطولة العالمية، ابتداء من اليوم وحتى الـ22 من ديسمبر الجاري، إلى تسجيل انطلاقة قوية في المونديال، والعبور إلى ربع النهائي، حينما يواجه نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، في مواجهة افتتاح المونديال العالمي، الذي يشهده إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الدور الأول للبطولة، والتي من خلالها سيعبر المنتصر إلى مواجهة الأهلي المصري في ربع النهائي الجمعة

حضور ثان
يشارك المونديالي للمرة الثانية في تاريخه بمونديال الأندية، إذ كان الظهور الأول للعميد في البطولة بنسخة 2005 وحل رابعا، بعد عبوره الأهلي المصري في مواجهة الدور الأول 1 /صفر، إلا أنه خسر في نصف النهائي أمام ساو باولو البرازيلي الذي توج بطلا في نهاية تلك النسخة، وخسر النمور مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، ويأمل المونديالي أن تكون مشاركته الثانية أفضل من الأولى وأن يتخطى منافسيه من أجل بلوغ النهائي الحلم، إلا أن العميد محليا لم يكن مقنعا خلال الفترة السابقة وتعرض لهزات عدة، إلا أن مشاركة 9 لاعبين أجانب في القائمة التي سيخوض بها المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المونديال ستمنحه دفعة قوية، لاسيما عودة المصري أحمد حجازي لقيادة الدفاع الذي سيفتقد خدمات البرازيلي لويز فيليبي، الذي تعرض إلى إصابة عضلية خلال مواجهة ضمك الدورية الخميس الماضي، وتم قيد المدافع الشاب سويلم المنهالي عوضا عنه في القائمة المشاركة في البطولة، وخلال اليومين الماضيين عمل جاياردو على تحسين الأداء الدفاعي للعميد، وصحح الأخطاء التي صاحبت مسيرة الفريق خلال الجولات الأخيرة للدوري، إضافة إلى تفعيل الدور الهجومي لظهيري الجنب. المناسبة: كأس العالم للأندية 2023
أسطورة نور
بالعودة للمشاركة الأولى للمونديالي في كأس العالم للأندية في 2005، التي شهدت الظهور الأول للاتحاد في مونديال الأندية، فإن العميد كان مدججا بالأسماء المميزة حينها، لكن يبقى محمد نور هو الأبرز، إذ يترك بصمة خالدة في ذاكرة عشاق العميد، عندما قاد العميد للانتصار على الأهلي المصري في الدور الأول، عندما سجل هدف الانتصار ((78))، ليتأهل الاتحاد إلى نصف النهائي، وواصل توهجه في نصف النهائي من تلك النسخة أمام ساو باولو، حين سجل هدفا في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البرازيلي 3 /2، ورغم غياب نور عن التسجيل في مباراة تحديد المركز الثالث أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، والتي خسرها العميد 2/ 3، إلا أنه كان أحد أفضل اللاعبين في تلك البطولة، ما جعل اسمه يرتبط بمونديال الأندية عبر السنوات الماضية، ويأمل الاتحاديون أن يحمل أحد نجوم العميد الراية بنجاح وأن يكرر ما فعله الأسطورة الاتحادية في 2005، وأن يقوده إلى ما هو أفضل مما حدث في 2005.
مشاركات ضعيفة
بدوره، يعد أوكلاند سيتي أكثر الأندية ظهورا في المونديال عبر التاريخ، حيث نجح الفريق النيوزيلندي في الوصول للمسابقة 11 مرة، من بينها البطولة الحالية، كما صعد لكأس العالم للأندية 7 مرات على التوالي، خلال الفترة من 2011 إلى 2017.
ولا يقترب من أوكلاند سوى الأهلي المصري، الذي يعد ثاني أكثر الفرق تمثيلا بمونديال الأندية، حيث وصل للمسابقة 9 مرات، ويأتي خلفهم ريال مدريد الإسباني 6 مرات. ورغم كثرة مشاركاته في البطولة، يعد أوكلاند ضيفا خفيفا عليها، نظرا لنتائجه الضعيفة في معظم الأحيان، وهو ما يمهد لمواجهة عربية بين الاتحاد والأهلي في ربع النهائي، بحسب الكثير من التوقعات. وكان الإنجاز الوحيد الذي حققه الفريق النيوزيلندي، هو حصد المركز الثالث في نسخة 2014، واحتل أوكلاند المركز السادس مرة واحدة في البطولة العالمية، عام 2006، بينما حل خامسا في نسخة 2009، وجاء في المركز السابع والأخير 7 مرات، في نسخ ((2011، 2012، 2013، 2015، 2016، 2017 و2022.))
قيادة نسائية
اختارت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي، طاقم الحكام الذي سيدير مواجهة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023، ووفقا لموقع ((TVP SPORT)) ستدير الحكمة الأمريكية توري بينسو اللقاء، فيما عين طاقم بولندي لتقنية الفيديو (VAR) يتكون من توماس بوليستكيفيتش، وسيمون مارسينياك، وكوياتكوفسكي، وآدم كوبسياك.

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