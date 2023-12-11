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مؤتمر للتواصل القانوني

12/11/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، المؤتمر القانوني الأول لكرة القدم في جدة، والذي قدمه عدد من القانونيين المحليين والدوليين بهدف بناء تواصل فعال بين القانونيين في كرة القدم على المستوى المحلي.
وبدأت أعمال المؤتمر الذي حضره الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، ومدير التطوير لمكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) البحريني حسن حسان، ومسؤولة إدارة الحوكمة بالاتحاد الدولي سارة سولمال وعدد من ممثلي الأندية والمهتمين بالقانون الرياضي، بالجلسة الحوارية الأولى التي قدمها رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بندر الحميداني، وأدارها يوسف العريني.
وتطرق الحميداني إلى نظرة عامة على لجنة الانضباط والأخلاق، وأبرز مهام اللجنة وما تضطلع به من مسؤوليات ومهام، ونطاق عملها، وتعديلات اللائحة.
وفي الجلسة الثانية تحدث المدير المكلف بإدارة الشؤون القانونية والحوكمة بالاتحاد السعودي لكرة القدم ماتيوس ويتجين تحت عنوان ((النزاهة في كرة القدم)) مشيدًا بجهود الاتحاد السعودي بتحقيق أعلى درجات النزاهة تفاديًا لأي تلاعب بنتائج المباريات، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي عمليات مراهنة طيلة السنوات الماضية.
وتحدث رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد القنيعان في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان ((حجية الأدلة الرقمية المعاصرة أمام القضاء الرياضي)) مؤكدًا أن الاتحاد الدولي يأخذ بالدليل الرقمي كأحد وسائل الإثبات في القضاء والمنازعات الرياضية، كما أشار إلى التحديات التي تواجهها هذه الوسيلة من بينها التزييف والتلاعب.
وعقد رئيس غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي فيصل بن عادل أبو خلف جلسة رابعة حملت عنوان ((نبذة تعريفية عن غرفة فض المنازعات وآلية عملها)) والتي أكد فيها أن غرفة فض المنازعات تعمل على تحقيق العدالة والحفاظ على حق الأطراف من خلال الفصل في المنازعات التعاقدية.
وتحدث المستشار القانوني الأول في إدارة وكلاء اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم طارق أجانوفيتش خلال الجلسة الخامسة تحت عنوان ((لوائح فيفا لوكلاء اللاعبين، مبادئ وتطبيقات واعتبارات عملية)) مؤكدا تعزيز المبادئ الأخلاقية للوكلاء لحماية اللاعبين وعقودهم واستدامتها، مشيرًا إلى البحث عن الحلول للحفاظ على حقوق اللاعبين إزاء الانتهاكات التي من الممكن أن يتعرضوا لها.
وشهدت الجلسة السادسة بعنوان ((نظرة عامة على إصلاح نظام انتقالات كرة القدم وتحديثات اللائحة)) حديث المستشار القانوني الأول في إدارة التشريعات بالفيفا ماركو اميزكوا عن تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم بحيث يشمل مراجعة تقويم المباريات الدولية، مشددًا على ضرورة تنمية الإيرادات المالية بشكل مستمر من أجل تطوير الاستثمار في كرة القدم.
وفي الجلسة السابعة تحت عنوان ((ملكية الأندية المتعددة في كرة القدم، حقائق وأرقام وحوكمتها)) تحدث المحكم العام في كرة القدم بمحكمة كاس جيمس كيتشنق عن أهمية العلاقات والاتفاقيات بين الأندية على مستوى تبادل اللاعبين بما يساهم في تطوير اللاعبين، كما استعرض إيجابيات وسلبيات الاستثمار في الأندية متعددة الأملاك.
وفي ختام الجلسات تحدث مدير إدارة أوضاع وتسجيل اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالعزيز العوجان في جلسة حوارية عن أهمية منصب مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الأندية باعتباره عصب العملية الاحترافية في الأندية، مستعرضا مهامه ومسؤولياته.

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