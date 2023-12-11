مؤتمر للتواصل القانوني

(MENAFN
- Al Watan) عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، المؤتمر القانوني الأول لكرة القدم في جدة، والذي قدمه عدد من القانونيين المحليين والدوليين بهدف بناء تواصل فعال بين القانونيين في كرة القدم على المستوى المحلي.
وبدأت أعمال المؤتمر الذي حضره الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، ومدير التطوير لمكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) البحريني حسن حسان، ومسؤولة إدارة الحوكمة بالاتحاد الدولي سارة سولمال وعدد من ممثلي الأندية والمهتمين بالقانون الرياضي، بالجلسة الحوارية الأولى التي قدمها رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بندر الحميداني، وأدارها يوسف العريني.
وتطرق الحميداني إلى نظرة عامة على لجنة الانضباط والأخلاق، وأبرز مهام اللجنة وما تضطلع به من مسؤوليات ومهام، ونطاق عملها، وتعديلات اللائحة.
وفي الجلسة الثانية تحدث المدير المكلف بإدارة الشؤون القانونية والحوكمة بالاتحاد السعودي لكرة القدم ماتيوس ويتجين تحت عنوان ((النزاهة في كرة القدم)) مشيدًا بجهود الاتحاد السعودي بتحقيق أعلى درجات النزاهة تفاديًا لأي تلاعب بنتائج المباريات، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي عمليات مراهنة طيلة السنوات الماضية.
وتحدث رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد القنيعان في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان ((حجية الأدلة الرقمية المعاصرة أمام القضاء الرياضي)) مؤكدًا أن الاتحاد الدولي يأخذ بالدليل الرقمي كأحد وسائل الإثبات في القضاء والمنازعات الرياضية، كما أشار إلى التحديات التي تواجهها هذه الوسيلة من بينها التزييف والتلاعب.
وعقد رئيس غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي فيصل بن عادل أبو خلف جلسة رابعة حملت عنوان ((نبذة تعريفية عن غرفة فض المنازعات وآلية عملها)) والتي أكد فيها أن غرفة فض المنازعات تعمل على تحقيق العدالة والحفاظ على حق الأطراف من خلال الفصل في المنازعات التعاقدية.
وتحدث المستشار القانوني الأول في إدارة وكلاء اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم طارق أجانوفيتش خلال الجلسة الخامسة تحت عنوان ((لوائح فيفا لوكلاء اللاعبين، مبادئ وتطبيقات واعتبارات عملية)) مؤكدا تعزيز المبادئ الأخلاقية للوكلاء لحماية اللاعبين وعقودهم واستدامتها، مشيرًا إلى البحث عن الحلول للحفاظ على حقوق اللاعبين إزاء الانتهاكات التي من الممكن أن يتعرضوا لها.
وشهدت الجلسة السادسة بعنوان ((نظرة عامة على إصلاح نظام انتقالات كرة القدم وتحديثات اللائحة)) حديث المستشار القانوني الأول في إدارة التشريعات بالفيفا ماركو اميزكوا عن تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم بحيث يشمل مراجعة تقويم المباريات الدولية، مشددًا على ضرورة تنمية الإيرادات المالية بشكل مستمر من أجل تطوير الاستثمار في كرة القدم.
وفي الجلسة السابعة تحت عنوان ((ملكية الأندية المتعددة في كرة القدم، حقائق وأرقام وحوكمتها)) تحدث المحكم العام في كرة القدم بمحكمة كاس جيمس كيتشنق عن أهمية العلاقات والاتفاقيات بين الأندية على مستوى تبادل اللاعبين بما يساهم في تطوير اللاعبين، كما استعرض إيجابيات وسلبيات الاستثمار في الأندية متعددة الأملاك.
وفي ختام الجلسات تحدث مدير إدارة أوضاع وتسجيل اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالعزيز العوجان في جلسة حوارية عن أهمية منصب مدير الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الأندية باعتباره عصب العملية الاحترافية في الأندية، مستعرضا مهامه ومسؤولياته.
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