العالمي ساطي
التاريخ
12/11/2023 11:21:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) ضرب النصر بقوة، وحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه على مضيفه الشباب 2/5، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الشباب،لحساب ربع نهائي البطولة السعودية الأغلى، سجل للعالمي سيكو فوفانا ((17))، وساديو ماني ((28))، وعبدالرحمن غريب ((45+4))، وكريستيانو رونالدو ((74))، ومحمد مران ((90+7))، ولليث كارلوس جونيور ((24))، وهتان باهبري ((90)).
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