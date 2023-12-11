وزير الرياضة يرحب بضيوف المونديال

(MENAFN
- Al Watan) رحب وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بضيوف المملكة التي تستضيف كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية، وقال ((نسعد باستضافة بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة على أرض المملكة، التي تعد انعكاسًا للنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها وطننا العظيم -ولله الحمد-، بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي جعل المملكة وجهة عالمية مفضلة للرياضيين، وأرضًا لتنظيم أكبر المحافل في مختلف الألعاب)).
وأضاف ((نرحب بجميع الفرق المشاركة والجماهير الرياضية التي ستتواجد من مختلف أنحاء العالم، ونؤكد التزامنا الكبير بتقديم تجربة استثنائية مميزة لعشاق كرة القدم، كما اعتادوا على ذلك في مختلف المناسبات التي استضافتها المملكة، وأكدت وصولها إلى مراتب عالمية من الريادة الرياضية)).
من جانبه، أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، سعادته باحتضان المملكة للنسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا ثقته أن يضع هذا الحدث الكروي المنتظر، بصمة عالقة في أذهان كل الجماهير الرياضية التي ستحضر منافساتها القوية والمثيرة في مدرجات الملاعب، أو من سيتابعها خلف الشاشات من مختلف أنحاء العالم.
ويسبق انطلاق البطولة غدًا، حفل افتتاح كبير على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي، وعددٍ كبير من الشخصيات القيادية في الاتحادات القارية، على أن يقص فريق الاتحاد السعودي وفريق وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، شريط المنافسات باللقاء الافتتاحي على أرض ملعب ((الجوهرة)).
يُذكر أن البطولة ستشهد تواجد 7 أندية هي: الاتحاد السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والأهلي المصري، وأوراوا الياباني، وفلومنينسي البرازيلي، بالإضافة إلى كلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
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