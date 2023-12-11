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وزير الرياضة يرحب بضيوف المونديال

12/11/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Al Watan) رحب وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بضيوف المملكة التي تستضيف كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من الـ12 وحتى الـ22 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 أندية، وقال ((نسعد باستضافة بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة على أرض المملكة، التي تعد انعكاسًا للنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها وطننا العظيم -ولله الحمد-، بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي جعل المملكة وجهة عالمية مفضلة للرياضيين، وأرضًا لتنظيم أكبر المحافل في مختلف الألعاب)).
وأضاف ((نرحب بجميع الفرق المشاركة والجماهير الرياضية التي ستتواجد من مختلف أنحاء العالم، ونؤكد التزامنا الكبير بتقديم تجربة استثنائية مميزة لعشاق كرة القدم، كما اعتادوا على ذلك في مختلف المناسبات التي استضافتها المملكة، وأكدت وصولها إلى مراتب عالمية من الريادة الرياضية)).
من جانبه، أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، سعادته باحتضان المملكة للنسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدًا ثقته أن يضع هذا الحدث الكروي المنتظر، بصمة عالقة في أذهان كل الجماهير الرياضية التي ستحضر منافساتها القوية والمثيرة في مدرجات الملاعب، أو من سيتابعها خلف الشاشات من مختلف أنحاء العالم.
ويسبق انطلاق البطولة غدًا، حفل افتتاح كبير على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي، وعددٍ كبير من الشخصيات القيادية في الاتحادات القارية، على أن يقص فريق الاتحاد السعودي وفريق وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، شريط المنافسات باللقاء الافتتاحي على أرض ملعب ((الجوهرة)).
يُذكر أن البطولة ستشهد تواجد 7 أندية هي: الاتحاد السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، والأهلي المصري، وأوراوا الياباني، وفلومنينسي البرازيلي، بالإضافة إلى كلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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