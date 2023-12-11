محفظتان استثماريتان لكل مستثمر في سوق الأسهم السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ متوسط المحافظ الاستثمارية للأفراد محفظتين استثماريتين لكل مستثمر في سوق الأسهم السعودية، وذلك من خلال استثمار حوالي 5.9 ملايين مستثمر من الأفراد في 11.2 مليون محفظة استثمارية.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية ارتفاع نسبة المستثمرات الإناث بالسوق المالية بنسبة بسيطة خلال العام الحالي، حيث ارتفعت نسبتهم من أعداد المستثمرين من 26.2% إلى 26.3%. نمو المحافظ الاستثمارية
وسجل العام الحالي نموا في عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنسبة 3.7%، حيث ارتفع عدد المحافظ من 10.8 ملايين محفظة خلال الربع الثالث 2022 إلى 11.2 مليون محفظة بالربع الثالث 2023، وبزيادة في عدد المحافظ بلغت 405 آلاف محفظة. المستثمرون الذكور
وزاد عدد المستثمرين من الذكور بنسبة 3.7% وذلك بعد أن ارتفع عددهم من 4.2 ملايين مستثمر إلى 4.3 ملايين مستثمر وبزيادة بلغت 157.3 ألف مستثمر جديد.
المستثمرات الإناث
وفاق نمو المستثمرات الإناث نمو المستثمرين الذكور، حيث زادت نسبة نمو المستثمرات الإناث 4.4% مرتفعات من 1.4 مليون مستثمرة إلى 1.5 مليون مستثمرة، وبزيادة حوالي 66 ألف مستثمرة جديدة. نمو إجمالي المستثمرين
ومع النمو الذي سجله المستثمرون الذكور والإناث زاد إجمالي عدد الأفراد المستثمرين بسوق الأسهم السعودية بنسبة 3.9%، مرتفعين من 5.7 ملايين مستثمر إلى 5.9 ملايين مستثمر، وبزيادة 223.290 مستثمر جديد، 30% منهم من الإناث. عدد المحافظ للأفراد بسوق الأسهم السعودي:
ذكر= 3.7%
الربع الثالث 2022= 4.217.427
الربع الثالث 2023= 4.374.772
أنثى= 4.4%
الربع الثالث 2022= 1.496.836
الربع الثالث 2023= 1.562.781
إجمالي عدد الأفراد= 3.9%
الربع الثالث 2022= 5.714.263
الربع الثالث 2023= 5.937.553
عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد= 3.7%
الربع الثالث 2022= 10.846.277
الربع الثالث 2023= 11.251.289
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