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محفظتان استثماريتان لكل مستثمر في سوق الأسهم السعودية

12/11/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ متوسط المحافظ الاستثمارية للأفراد محفظتين استثماريتين لكل مستثمر في سوق الأسهم السعودية، وذلك من خلال استثمار حوالي 5.9 ملايين مستثمر من الأفراد في 11.2 مليون محفظة استثمارية.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة لهيئة السوق المالية ارتفاع نسبة المستثمرات الإناث بالسوق المالية بنسبة بسيطة خلال العام الحالي، حيث ارتفعت نسبتهم من أعداد المستثمرين من 26.2% إلى 26.3%.
نمو المحافظ الاستثمارية
وسجل العام الحالي نموا في عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنسبة 3.7%، حيث ارتفع عدد المحافظ من 10.8 ملايين محفظة خلال الربع الثالث 2022 إلى 11.2 مليون محفظة بالربع الثالث 2023، وبزيادة في عدد المحافظ بلغت 405 آلاف محفظة.
المستثمرون الذكور
وزاد عدد المستثمرين من الذكور بنسبة 3.7% وذلك بعد أن ارتفع عددهم من 4.2 ملايين مستثمر إلى 4.3 ملايين مستثمر وبزيادة بلغت 157.3 ألف مستثمر جديد.
المستثمرات الإناث
وفاق نمو المستثمرات الإناث نمو المستثمرين الذكور، حيث زادت نسبة نمو المستثمرات الإناث 4.4% مرتفعات من 1.4 مليون مستثمرة إلى 1.5 مليون مستثمرة، وبزيادة حوالي 66 ألف مستثمرة جديدة.
نمو إجمالي المستثمرين
ومع النمو الذي سجله المستثمرون الذكور والإناث زاد إجمالي عدد الأفراد المستثمرين بسوق الأسهم السعودية بنسبة 3.9%، مرتفعين من 5.7 ملايين مستثمر إلى 5.9 ملايين مستثمر، وبزيادة 223.290 مستثمر جديد، 30% منهم من الإناث.
عدد المحافظ للأفراد بسوق الأسهم السعودي:
ذكر= 3.7%
الربع الثالث 2022= 4.217.427
الربع الثالث 2023= 4.374.772
أنثى= 4.4%
الربع الثالث 2022= 1.496.836
الربع الثالث 2023= 1.562.781
إجمالي عدد الأفراد= 3.9%
الربع الثالث 2022= 5.714.263
الربع الثالث 2023= 5.937.553
عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد= 3.7%
الربع الثالث 2022= 10.846.277
الربع الثالث 2023= 11.251.289

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