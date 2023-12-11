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إطلاق بوابة التوطين والتوظيف بحفر الباطن

12/11/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Al Watan) نظّمت غرفة حفر الباطن لقاءً مفتوحًا بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال وسيدات ورواد الأعمال، على مسرح الغرفة للتعريف بمبادرات الغرفة، التي دشنها محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود.
وأوضح رئيس غرفة حفرالباطن، سلمان العقيّل، أن الغرفة تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تسهيل وصولهم إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية؛ لدعمهم، وتعزيز فرص تمويلهم وتمكينهم من إطلاق مشروعاتهم التجارية الخاصة بهم، وتكريس ثقافة العمل الحر، وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية، ومنها منتج تمويل ((رواد الأعمال))، والذي يقوم بتقديم الرعاية لتأسيس منشآت جديدة في مختلف القطاعات بحفر الباطن، بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال، بالتعاون مع بنك التنمية.
مضيفًا أن الغرفة تقدم التدريب والرعاية لرواد ورائدات الأعمال لزيادة فرص نجاحهم، والمساهمة في تحويل الأفكار والفرص الاستثمارية الصغيرة أو المتوسطة إلى منشآت حقيقية ذات قيمة مضافة، كما تشجع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم والاستفادة من الميزات النسبية المتوافرة في المحافظة.
كما عَرف العقيّل ببوابة التوطين والتوظيف، والتي تهدف لتحقيق طموح المؤسسات والشركات في دعم تنمية محافظة حفر الباطن، وتقديم الخدمات المهنية والاحترافية المميزة لتمكن مجتمع المال والأعمال من تنمية قدراتهم التنافسية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في محافظة حفر الباطن، كما تمكن المنشآت من إضافة الوظائف الشاغرة حسب احتياجهم، والاطلاع على السير الذاتية المسجلة لاستقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للخريجين والباحثين عن العمل.
وبدوره أوضح أمين غرفة حفر الباطن، أنور الشامي، شروط ومتطلبات المشاركة في جائزة ريادة الأعمال السنوية، التي تتبناها الغرفة، وهي مخصصة لرواد الأعمال في خمسة فروع، وهي (الفرع التسويقي، والضيافة، والصناعة، والتجارة الإلكترونية، وجائزة لسيدات الأعمال).

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