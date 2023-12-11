إطلاق بوابة التوطين والتوظيف بحفر الباطن

(MENAFN
- Al Watan) نظّمت غرفة حفر الباطن لقاءً مفتوحًا بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رجال وسيدات ورواد الأعمال، على مسرح الغرفة للتعريف بمبادرات الغرفة، التي دشنها محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود.
وأوضح رئيس غرفة حفرالباطن، سلمان العقيّل، أن الغرفة تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تسهيل وصولهم إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية؛ لدعمهم، وتعزيز فرص تمويلهم وتمكينهم من إطلاق مشروعاتهم التجارية الخاصة بهم، وتكريس ثقافة العمل الحر، وإيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية، ومنها منتج تمويل ((رواد الأعمال))، والذي يقوم بتقديم الرعاية لتأسيس منشآت جديدة في مختلف القطاعات بحفر الباطن، بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال، بالتعاون مع بنك التنمية.
مضيفًا أن الغرفة تقدم التدريب والرعاية لرواد ورائدات الأعمال لزيادة فرص نجاحهم، والمساهمة في تحويل الأفكار والفرص الاستثمارية الصغيرة أو المتوسطة إلى منشآت حقيقية ذات قيمة مضافة، كما تشجع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم والاستفادة من الميزات النسبية المتوافرة في المحافظة.
كما عَرف العقيّل ببوابة التوطين والتوظيف، والتي تهدف لتحقيق طموح المؤسسات والشركات في دعم تنمية محافظة حفر الباطن، وتقديم الخدمات المهنية والاحترافية المميزة لتمكن مجتمع المال والأعمال من تنمية قدراتهم التنافسية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في محافظة حفر الباطن، كما تمكن المنشآت من إضافة الوظائف الشاغرة حسب احتياجهم، والاطلاع على السير الذاتية المسجلة لاستقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للخريجين والباحثين عن العمل.
وبدوره أوضح أمين غرفة حفر الباطن، أنور الشامي، شروط ومتطلبات المشاركة في جائزة ريادة الأعمال السنوية، التي تتبناها الغرفة، وهي مخصصة لرواد الأعمال في خمسة فروع، وهي (الفرع التسويقي، والضيافة، والصناعة، والتجارة الإلكترونية، وجائزة لسيدات الأعمال).
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