تصفية 165 عقارا بالمناطق

(MENAFN
- Al Watan) يقيم مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) 21 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ11 حتى الـ 20 من ديسمبر الحالى، تتنوع ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 165 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 7 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة الرياض، لعرض 81 فرصة عقارية متنوعة، ومزاد واحد بالمدينة المنورة تعرض من خلاله فرصة عقارية، و3 مزادات لعرض 23 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، وعرض 16 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال مزادين علنيين، و16 فرصة عقارية بمزادين في منطقة القصيم، ومزادين في منطقة الجوف يعرض فيهما 19 عقارا، بالإضافة لمزاد واحد من أجل عرض 9 عقارات بمنطقة عسير.
وأشار ((إنفاذ)) إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها، عبر دخول الموقع الإلكتروني لـ((إنفاذ)) على صفحة المزادات.
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