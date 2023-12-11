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تصفية 165 عقارا بالمناطق

12/11/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Al Watan) يقيم مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) 21 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ11 حتى الـ 20 من ديسمبر الحالى، تتنوع ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 165 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 7 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة الرياض، لعرض 81 فرصة عقارية متنوعة، ومزاد واحد بالمدينة المنورة تعرض من خلاله فرصة عقارية، و3 مزادات لعرض 23 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، وعرض 16 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال مزادين علنيين، و16 فرصة عقارية بمزادين في منطقة القصيم، ومزادين في منطقة الجوف يعرض فيهما 19 عقارا، بالإضافة لمزاد واحد من أجل عرض 9 عقارات بمنطقة عسير.
وأشار ((إنفاذ)) إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها، عبر دخول الموقع الإلكتروني لـ((إنفاذ)) على صفحة المزادات.

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