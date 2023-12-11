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270 مليونا استثمارات جديدة بتمور الأحساء

12/11/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران لـ((الوطن))، 6 أشهر لاستكمال تصاميم وإجراءات تراخيص، مشروعين ((جديدين)) ونوعيين، متخصص في التمور والصناعات التحويلية في مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور في الأحساء ((طريق العقير-الهفوف))، بإجمالي استثمارات لهما تبلغ 270 مليون ريال، ويعملان بتقنيات جديدة ومتطورة في الثورة الصناعية الرابعة، والتصوير والفرز باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمشروعان، هما:
. مركز خدمات ما بعد الحصاد للتمور بحجم استثمار 70 مليون ريال، بطاقة استيعابية 30 ألف طن من التمور لأغراض التخزين المبرد ((للبيع أو التخزين))، وبطاقة إجمالية 60 ألف طن من التمور لأغراض التسويق، والمركز يقدم خدمات أخرى كالتبريد والتغليف والغسل والفرز بطريقة إلكترونية.
. مصنع للصناعات التحويلية من التمور لصناعة ((الدبس، العجائن، السوائل السكرية والبودرة))، بحجم استثمار 200 مليون ريال.
تهيئة البنية التحتية
أشار النويران إلى أن أمين الأحساء المهندس عصام الملا، وعد باستكمال كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن، للبدء في التشغيل الفعلي للمشروعين، مع إبداء الاستعداد لتهيئة كافة الظروف المناسبة والبنية التحتية في المدينة، وتوجيه الدعوة لجميع المستثمرين للاستثمار في مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور في الأحساء، مبينًا أن المشروعين، سيسهمان في توفير فرص وظيفية كبيرة، والسعي إلى استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات إدارة المشروعين، بما فيها التخصصات التقنية وتقنية المعلومات، إلى جانب الإسهام في توريد كميات كبيرة من تمور المزارعين في الأحساء إلى المشروعين، لافتًا إلى أن الأحساء، فيها كبار منتجي التمور في المملكة، وإقليميًا وعالميًا، وفيها أكبر واحة نخيل في العالم.
استبشر المزارعون
وفي السياق ذاته، استبشر مزارعو أشجار النخيل في واحة الأحساء الزراعية، بإنشاء المشروعين، متوقعين، خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، أمس، أن يسهم المشروعان في إضافة مردود اقتصادي عال على مزارعي الأحساء، وملاك مزارع النخيل، وأثرًا واضحًا في توظيف شباب وفتيات الأحساء فيهما، وإيجاد وظائف مناسبة لتخصصاتهما ولفئات مجتمع الأحساء للاستفادة من هذين المشروعين.
تعزيز الصناعات التحويلية
قال شيخ تجار التمور في الأحساء عبدالحميد آل ابن زيد لـ((الوطن))، أمس، نتوقع أن يكون للمشروعين أثر في تعزيز قيمة التمور الأحسائية، وتعزيز الصناعات التحويلية، والتعاون مع المزارعين، وتقديم الدعم والخدمات التي تتوافق مع ثقافة أهل الأحساء، والمزارعين في الأحساء، والاستفادة من كل أجزاء النخلة، والاستفادة من جميع طبقات ((أصناف)) جودة التمور، إضافة إلى الطموح من المشروعين في السعي، دعمًا للمزارعين الذين يمتلكون حيازات صغيرة، وتأمين لهم المعدات المساعدة على تطوير المنتج، وتقديم العبوات المناسبة لتخفيف وطأة التكاليف على المزارعين، وتسهيل طرق نقل التمور من المزارع إلى هذين المشروعين، وتخصيص حصة من الثلاجات لدعم صغار المزارعين للاستفادة من تخزين تمورهم، وبالتالي يتولى المشروعان بتصنيع تمورهم وتسويقها لتكون وبوابة واجهة لهم.

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