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منظمات حقوق الإنسان تتجاهل حصر ضحايا غزة

12/11/2023 11:21:34 PM
(MENAFN- Al Watan) استمرت اشتباكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرة المدنيين في القتال حتى بعد فرار مئات الآلاف إلى أجزاء أخرى من القطاع المحاصر. وتقول إسرائيل إنها مستعدة للقتال لعدة أشهر لهزيمة حماس بشكل لا يبالي بضحايا غزة.
فيما تحتفل أجهزة الأمم المتحدة والدول والمنظمات حول العالم بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لهذا العام، أوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، أن استمرار تقديم الدعم لإسرائيل لمواصلة حربها الشرسة، يبعث برسالة ذات معان خطرة بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تضمنه من حقوق، واتفاقيات دولية لحقوق الإنسان المرتكزة عليه، ليست سوى وثائق خاصة بفئة من الناس دون غيرهم، وأن التعطيل المستمر لمجلس الأمن والحيلولة دون إصداره لقرار يوقف العدوان المتواصل على الأبرياء العُزل، يطيح بآمال أعضاء لجنة صياغة إعلان حقوقي عالمي يسهم في بناء عالم يسوده الأمن والسلام وخالٍ من الهمجية. وتأمل أن يصحو ضمير البشرية ليوقف هذه الهمجية التي تمارسها القوات الإسرائيلية.
زيادة النزوح
من جهته دعا رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، المجتمع الدولي للاستماع للجنة الوزارية العربية الإسلامية، حيث تقدم رؤية شاملة لإنهاء فوري لهذا العدوان، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، والعودة لمسار السلام العادل والدائم والشامل الذي تدعو له المملكة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية، والبعد عن ازدواجية المعايير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها دوليًا.
و قدمت الولايات المتحدة دعماً دبلوماسياً وعسكرياً ثابتاً للحملة، وأدت الحرب إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين ونزوح ما يقرب من 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن

وقال السكان، إن قتالاً عنيفاً يدور في مدينة خان يونس الجنوبية وما حولها، حيث فتحت القوات البرية الإسرائيلية خط هجوم جديد، الأسبوع الماضي، وما زالت المعارك مستمرة في أجزاء من مدينة غزة ومخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، حيث وقد تحولت مساحات واسعة إلى أنقاض.
وفي وسط غزة، دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا يقيم فيه نحو 80 شخصا في مخيم المغازي للاجئين.
وفي خان يونس، كانت الغارات الإسرائيلية عنيفة حول المستشفى الأوروبي، حيث يقول مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن عشرات الآلاف من الأشخاص لجأوا

إضراب عام
وبدأ الفلسطينيون في لبنان والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل إضرابا عاما دعا إليه النشطاء للمطالبة بوقف إطلاق النار، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار، الجمعة. ومن المقرر إجراء تصويت مماثل غير ملزم في الجمعية العامة.
نقص حاد
ومع السماح بدخول قدر ضئيل للغاية من المساعدات إلى غزة، يواجه الفلسطينيون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والسلع الأساسية الأخرى. ويشعر البعض علناً بالقلق من أن الفلسطينيين سوف يضطرون إلى الخروج من المنطقة تماماً في تكرار للهجرة الجماعية مما يعرف الآن بإسرائيل خلال حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاءها. وأدى ذلك إلى ظهور مخيمات اللاجئين المبنية، التي تبدو دائمة مثل جباليا والمغازي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ((توقعوا أن ينهار النظام العام تمامًا قريبًا، وقد يتكشف وضع أسوأ بما في ذلك الأمراض الوبائية وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر)).
وفي الوقت نفسه، ليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم السماح للفلسطينيين بالعودة إلى مدينة غزة وجزء كبير من الشمال، الذي كان يسكنه حوالي 1.2 مليون نسمة قبل الحرب، حيث سويت أحياء بأكملها

الظروف القاسية
- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الناس في الجنوب يصابون بالأمراض بسبب الملاجئ المزدحمة والنوم في خيام بمناطق مفتوحة.
- ذكر قال منسق الطوارئ لمنظمة أطباء بلا حدود، إن ((جميع المرضى)) في عيادة في رفح يعانون من عدوى في الجهاز التنفسي
- جاءت عدوى الجهاز التنفسي بسبب التعرض لفترة طويلة للبرد والمطر.
- في بعض الملاجئ يتشارك 600 شخص في مرحاض واحد.
- الأطفال هم الأكثر تضرراً في الملاجئ المزدحمة

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