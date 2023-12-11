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البترول العالمية مصفاة الدقم في عمان تسهم بتزويد الأسواق بالمنتجات النفطية

12/11/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت شركة البترول العالمية أن «مصفاة الدقم» في المنطقة الاقتصادية في سلطنة عمان تسهم عبر موقعها الاستراتيجي بتزويد الأسواق الإقليمية والعالمية بمنتجات نفطية مكررة عالية الجودة.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن زيارة وفد القطاع النفطي الكويتي بقيادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح الى السلطنة تأتي في إطار التعاون المشترك في مجال النفط والبتروكيماويات لمتابعة إنجاز مشروع «مصفاة الدقم».
وأضافت ان مشروع «مصفاة الدقم» التي تمتلكها مناصفة شركتا البترول الكويتية العالمية و«أوكيو» العمانية هو أحد أكبر المشاريع المشتركة في منطقة الخليج العربي.
وذكرت الشركة ان نسبة إنجاز المشروع حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت 99.6%، متوقعة أن يتم التشغيل التجاري لمشروع مصفاة الدقم خلال شهر يناير 2024.
وأشارت إلى أن الوفد اطلع خلال الزيارة على آخر تطورات المشروع وسير أعمال التشغيل حيث تم تشغيل جميع وحدات المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 230 ألف برميل يوميا وتلتزم مؤسسة البترول الكويتية بتوريد 65% من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي ما يتماشى مع رؤية واستراتيجية المؤسسة لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.
وذكرت الشركة انه حتى نهاية نوفمبر الماضي تم تصدير 51 شحنة من الديزل والغاز المسال والنافثا والكيروسين والفحم البترولي ـ اضافة الى زيت الوقود ـ التي تعادل 2.53 مليون طن من تلك المنتجات البترولية.
وأكدت حرص الوفد الكويتي على لقاء الكوادر الكويتية العاملة في المشروع بكل من منطقة الدقم ومسقط حيث أشاد الوفد بجهود الكوادر الكويتية في انجاز مشروع مصفاة الدقم.
وكانت شركة البترول الكويتية العالمية تأسست عام 1983 وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.
كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيعها وتسويقها لأحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم وتمتلك حصصا في ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.
ويتكون وفد القطاع النفطي الكويتي، بالاضافة الى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح، من عضو مجلس إدارة المؤسسة غانم الغنيمان والرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية الكويتية المهندس شافي العجمي ونائب الرئيس التنفيذي للتصنيع لشركة البترول الكويتية العالمية م.عماد الهدلق.

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