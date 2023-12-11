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ميزانية عمان تحقق فائضا بـ 830 مليون ريال بنهاية أكتوبر

12/11/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات لوزارة المالية أمس، أن ميزانية سلطنة عمان حققت فائضا بقيمة 830 مليون ريال حتى نهاية أكتوبر 2023، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022، وسجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 نحو 9.8 مليارات ريال، منخفضة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 البالغة 11.86 مليار ريال.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية أكتوبر بلغ 5.45 مليارات ريال، منخفضا بنسبة 12% مقارنة بتحصيل 6.19 مليارات ريال بنهاية شهر أكتوبر 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أكتوبر الماضي 81 دولارا أميركيا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو 1.05 مليون برميل يوميا وفق وكالة الأنباء العمانية.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 43% ليبلغ 1.73 مليار ريال مقارنة بـ 3.05 مليارات ريال بنهاية شهر أكتوبر 2022، ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2023 بمقدار 14 مليون ريال، مسجلة نحو 2.61 مليار ريال، مقارنة بتحصيل 2.59 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2022، وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 8.97 مليارات ريال، منخفضا بمقدار 1.68 مليار ريال، أي بنسبة 16% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أكتوبر الماضي 6.87 مليارات ريال، منخفضة بـ 1.007 مليار ريال، مقارنة بـ 7.88 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2022، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تغيير منهجية الإنفاق على شراء ونقل الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على تحمل الشركة مصروفات شراء ونقل الغاز.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية أكتوبر الماضي 770 مليون ريال، بنسبة صرف بلغت 86% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 البالغة 900 مليون ريال.
وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أكتوبر 2023 نحو 1.28 مليار ريال، منخفضة بنسبة 21% مقارنة بتسجيل 1.53 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية 408 ملايين ريال و236 مليون ريال على التوالي، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 333 مليون ريال.

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