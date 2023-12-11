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البنوك المركزية الكبرى تستعد لقرار الفائدة الأخير هذا العام

12/11/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتهيأ محافظو البنوك المركزية حول العالم لاتخاذ القرارات النهائية لتوجه أسعار الفائدة لهذا العام على خلفية عدم اليقين حيال معدلات التضخم. ومن المقرر أن يتم تحديد أسعار الفائدة لنحو 60% من الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع، ستكون أبرز هذه القرارات من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، تليه قرارات البنك المركزي الأوروبي والبريطاني يوم الخميس.
وتشير توقعات واسعة النطاق، إلى أن الفيدرالي الأميركي سيبقي الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين.
وتتوقع الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ استراحة لتقييم الآثار المتأخرة لقراراته السابقة برفع أسعار الفائدة على الاقتصاد، علما أنه سيكون لدى أصحاب السياسة بيانات تضخم جديدة بمتناول اليد قبل انتهاء الاجتماع.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ 0.3% في نوفمبر على أساس شهري و4% على أساس سنوي.
من جهته، قال «غولدمان ساكس» إن بنك إنجلترا سيقوم بأول خفض لأسعار الفائدة في أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن وتيرة التخفيضات ستأتي بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق.
وتوقع «غولدمان ساكس» أن يتبع التخفيض الأول بمقدار 25 نقطة أساس تخفيضات مماثلة في كل اجتماع للسياسة النقدية مقابل توقعات سابقة بتخفيض واحد في كل ربع حتى تصل معدلات أسعار الفائدة إلى 3% بحلول منتصف عام 2025.

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