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3 عوامل تدعم تراجع التضخم في أوروبا وخفض الفائدة

12/11/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية ريان رسول، أن اجتماع «المركزي» الأوروبي هذا الأسبوع نتيجته شبه محسومة بعدم وجود أي تعديل في أسعار الفائدة، ولكن التركيز ينصب على التوقعات المستقبلية، والمؤشرات التي سيلمح لها البنك بشأن الفترة المقبلة.
وأضاف رسول، في مقابلة مع «العربية Business»، انه من المتوقع أن يبدأ «المركزي» الأوروبي تخفيض الفائدة لأول مرة في أبريل المقبل بمعدل 25 نقطة أساس، وتعقبها 5 تخفيضات أخرى خلال العام بإجمالي 1.5%، لتصل الفائدة على الإيداع بنهاية العام إلى 2.5% مقارنة بمعدل 4% حاليا.
وقال إن المركزي الأوروبي ينظر إلى التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء لكنه يتابع في الوقت نفسه التضخم الرئيسي، وحدث تراجع في أسعار السلع الغذائية والطاقة وهذا سيدفع التضخم لتراجع أكبر للأشهر المقبلة بالاتحاد الأوروبي بوتيرة أسرع من المتوقع بجانب انخفاض الطلب من جهة أخرى.
أوضح أن هامش ربح الشركات للفترة الماضية كان مرتفعا للغاية، ومتوقع حاليا أن يتم تخفيض هذا الهامش، مشيرا إلى 3 عوامل إضافية لانخفاض التضخم بوتيرة سريعة أولها، تراجع أسعار الطاقة ومعظم السلع الأساسية وانخفاض الطلب وهبوط هوامش أرباح الشركات تسرع من انخفاض معدل التضخم، وهو ما قد ينعكس على رغبة الاتحاد الأوروبي في القيام بأول تخفيض في أبريل، للمحافظة على معدلات النمو وهي حاليا سالبة أي نشهد ركودا في الاتحاد الأوروبي ومتوقع أن يستمر لعدة أشهر.
وذكر أن الضغوط كبيرة على البنك المركزي الأوروبي بألا يعطي مؤشرات عن تخفيض قريب للفائدة، وإذا كان التخفيض قريبا فيعمل البنك على تهدئة الأسواق وتوصيل رسائل تشددية أن التخفيض لن يتم بالسرعة ولا بالقيمة المتوقعة ولكنه سيقوم بذلك والأمر مجرد مناورة من المركزي الأوروبي.

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