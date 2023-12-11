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سيتي جروب أوپيك+ بحاجة لإبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2024

12/11/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يرى «سيتي جروب» أن مجموعة «أوپيك+» بحاجة للإبقاء على تخفيضات الإنتاج الأخيرة خلال العام المقبل من أجل الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.
وأوضح ماكس لايتون، رئيس أبحاث السلع الأساسية العالمي لدى البنك الأميركي، أن على المجموعة القيام بذلك من أجل الحفاظ على أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية.
وأضاف لايتون، في مقابلة أجراها مع تلفزيون «بلومبيرغ»: يمكنهم تحقيق التوازن في السوق، والحفاظ على الأسعار عند ما يتراوح بين 70 و80 دولارا إذا عملوا جميعا معا.
يذكر أن «أوپيك+» أعلنت أنها ستخفض إمدادات النفط بمقدار 900 ألف برميل يوميا إضافية خلال الربع الأول من العام الحالي، وأنها قد تمد تلك التخفيضات إذا لزم الأمر.

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