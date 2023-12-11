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عبدالله معرفي مديرا عاما للخزينة في برقان

12/11/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن تولي عبدالله معرفي منصب المدير العام للخزينة، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، ويأتي هذا القرار في إطار تركيز البنك على تنمية رأسماله البشري، كجزء من استراتيجيته الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بالكفاءات القيادية الوطنية بما يدعم مكانته كأحد أفضل أماكن العمل في القطاع المصرفي.
ومن خلال منصبه الجديد، سيتمكن معرفي من مواصلة دوره الحيوي بقيادة وتوجيه إحدى أهم الإدارات في البنك، وضمان حماية الموارد المالية وإدارة المخاطر بأسلوب فعال من أجل تحقيق الأمان والاستقرار على المدى الطويل.
وكان البنك قد أعلن في وقت سابق من العام الحالي عن استراتيجية التحول والتغيير الجديدة الهادفة إلى المضي قدما ليصبح المؤسسة المصرفية الأكثر تطورا وتقدما في الكويت، كما عمل البنك في إطار تحقيق هذه الاستراتيجية على إنجاز العديد من عمليات التعيين والترقية على مستوى قياداته، بهدف تنفيذ رؤيته الطموحة.
وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي في بنك برقان - الكويت: يسرني أن أتقدم من عبدالله معرفي بالتهنئة على توليه هذا المنصب المهم. وقد أثبت على مدى السنوات الماضية كفاءته واستحقاقه للوصول إلى هذا الموقع المتقدم، إذ أسهم في تسخير كل الفرص التي مكنت نمو أعمال البنك، إلى جانب الحرص على الالتزام بالمبادئ والمعايير التنظيمية ومتطلبات التمويل. ونحن على ثقة بقدرته على مواصلة هذا النهج من خلال الإسهام في إنجاز عمليات التوسع وتعزيز قدرات البنك والاستمرار في مسيرة التميز التي تعتبر جزءا من شخصية مؤسستنا.
وأضاف: لقد بات واضحا اليوم أن تعزيز مركزنا المالي وإدارة المخاطر أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما خلال مسيرتنا في تنفيذ استراتيجية التحول والتغيير. ونحن نرى أن معرفي هو الشخص المناسب لقيادة وتنفيذ خطط البنك الطموحة، وذلك بفضل مهاراته القيادية وما يتمتع به من خبرة وذكاء مالي، كما اننا نتطلع إلى مواصلة رحلة تطورنا في بنك برقان معا.
ويتمتع معرفي بخبرة تتجاوز 20 عاما في مجال الخدمات المصرفية والأسواق المالية العالمية، وقد انضم إلى البنك في العام 2014 حيث بدأ دوره الفاعل في قيادة وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بإدارة الخزينة للمجموعة، علما أنه كان قد شغل عددا من المناصب القيادية في قطاع الخزينة والاستثمار لدى مؤسسات مالية بارزة، مثل بنك قطر الوطني (QNB).
ويعتبر معرفي جزءا مهما من المشهد المالي، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة التسهيلات للاستثمار العقاري وشركة 91 سبرينج بورد في سنغافورة، كما أنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كورنيل في الولايات المتحدة الأميركية، وكان قد شارك في العديد من برامج هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية.

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