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وربة يعلن الفائزين في سحوباته

12/11/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: عبدالعزيز عبدالله البناي، أحمد سعود سعد العازمي، مها شويطر المطيري، مصطفى علي أحمد باش، ناصر سعود مشرف نصار، بتلة خالد مهنا المطيري، منيرة علي عبدالله العازمي، سامي وليد إبراهيم محمد، ابتسام عبدالله هليل الميموني، انتصار عبد الوهاب صالح النمش.
أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين، وهم: لينا عبدالرحمن دبيسان صالح، مريم عبد الهادي محمد العنزي، حامد عبدالله حامد الفيلكاوي، عبدالرحمن محمد النصار، سامية غريب مرزوق الغريب، علي عيسى عبد الصمد الصفار، إبراهيم فواز عبد المجيد خريبط.
كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم كل من: منار عبدالله ضويحي السهلي، إيمان صلف علي المطيري، رتاج صالح حمدان العتيبي، منيرة محمد طليان الراجحي، هنادي أحمد نهار العازمي.
وحول الشروط قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

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