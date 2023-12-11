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نجوم Ooredoo الكويت يرتقي بمعايير برامج الولاء في قطاع الاتصالات

12/11/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت Ooredoo الكويت، عن إضافة جديدة إلى سجل إنجازاتها، حيث حصل برنامجها «نجوم» على جائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط».
ويسلط هذا الإنجاز البارز الضوء على التزام Ooredoo المستدام بتقديم تجربة عملاء استثنائية، وتوفير حلول مميزة، تلبي نمط الحياة المتسارع ومتطلباته، وتتماشى مع المنافسة المتزايدة في صناعة الاتصالات.
ويعد برنامج «نجوم» الأكثر شمولية وتنوعا ضمن فئته على مستوى الكويت والمنطقة، وذلك بفضل المجموعة الواسعة من المكافآت التي يقدمها، حيث يمكن للعملاء من خلال هذا البرنامج تجميع النقاط، واستبدالها بعروض حصرية لدى العديد من الشركاء والمحلات التجارية. تعكس جهود Ooredoo الكويت في تصميم وتطوير هذا البرنامج، حرصها الشديد على تحقيق قيمة مضافة على حياة العملاء اليومية، وتعزيز مستوى رفاهيتهم بشكل فعال.
هذا، ويضم برنامج «نجوم» تحت مظلته شركاء متعددين يمثلون جميع القطاعات على اختلافها، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، التسوق، التأمين، الصحة واللياقة البدنية، الإلكترونيات، الأثاث المنزلي، السفر، الترفيه، السوبرماركت، وغيرها الكثير. وبهدف ضمان الاستفادة القصوى للعملاء، يغطي برنامج «نجوم» جميع دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مما يمنحهم المزيد من السلاسة والسهولة لاستخدام النقاط واستبدالها.
وتتم إدارة برنامج «نجوم» من قبل شركة Related، وكالة التكنولوجيا التسويقية الفائزة بجوائز عديدة، والمتخصصة ببرامج الولاء والمكافآت، إن الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة Related، صممت خصوصا لخلق تجربة فريدة لجميع العملاء وتحقيق رضاهم.
وبناء على هذه المزايا المتعددة والفريدة التي تقدمها Ooredoo الكويت لعملائها، فإن تكريم مجلة «تيليكوم ريفيو» لنجوم بجائزة «أفضل برنامج ولاء ومكافآت في الشرق الأوسط»، يظهر تقديرها للجهود الاستثنائية التي بذلتها الشركة في سبيل تقديم تجربة مميزة للعملاء. وهذا التكريم يؤكد على مكانة Ooredoo كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ويشهد على التفاني والاهتمام الذي توليه لرفاهية ورضا عملائها.

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