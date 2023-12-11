ماستركارد تمنح بوبيان جائزة أسرع المحافظ نموا في منطقة الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Anbaa) منحت «ماستركارد» العالمية بنك بوبيان جائزة أسرع المحافظ نموا في منطقة الشرق الأوسط عن محفظة World Elite والمخصصة لعملائه من شريحة Premium ليضيف جائزة مرموقة إلى سجل إنجازاته تعزز دوره في تبنى أحدث وأسرع حلول الدفع الرقمية.

وتسلم الجائزة نيابة عن البنك نائب المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط صالح المنصور خلال منتدى ماستركارد الشرق الأوسط للأعمال الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة - دبي بحضور رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، وعدد من قياديي مختلف قطاعات الأعمال في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، أعرب المنصور عن اعتزازه بحصول بنك بوبيان على جائزة «الأسرع نموا لمحفظة وورلد إيليت» المخصصة لعملاء بريميوم من شركة MasterCard العالمية والتي تؤكد استحقاق البنك وريادته في تقديم المميز والمنفرد من خدمات ومنتجات لعملائه، كذلك تعزز نجاح رؤيته الثاقبة واستراتيجيته نحو التوسع في إدراك أهمية مفهوم التكنولوجيا المالية على مستوى القطاع المصرفي محليا ودوليا.

وأضاف: كذلك انفرادنا بهذه الجائزة والحصول عليها لأول مرة ضمن سجل جوائز البنك يرسخ كفاءة الخدمات والحلول الرقمية لبوبيان والتي تهدف إلى منح عملائه من ذوي الملاءة المالية «بريميوم» مجموعة مميزة من الخدمات والمنتجات التي تتناسب مع احتياجاتهم داخل الكويت وخارجها.

وأوضح المنصور: «مع بطاقة وورلد إيليت يتمتع العميل بأعلى درجات الأمان والائتمان خلال إجراء عمليات الدفع لنساهم في رفع مستوى تجاربه المصرفية»، مؤكدا حرص بوبيان على ضرورة الالتزام تجاه العميل للحصول على أفضل وأحدث تقنيات الدفع المتماشية مع آخر التطورات التقنية.

وفي سياق متصل، قال المنصور إن شراكة بوبيان المستمرة مع ماستركارد تعد استكمالا لسلسلة إنجازات بنك بوبيان في مجال المدفوعات الرقمية، حيث نجح البنك في السنوات الأخيرة، ومن خلال حلوله التقنية المميزة ان يكون ضمن الدول الأكثر تطورا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية عبر إطلاقه العديد من خدمات الدفع الآمن عن بعد والتي تميز أغلبها أن تكون لأول مرة على مستوى الكويت.