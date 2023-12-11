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الوطني يوعي عملاءه بكيفية تفادي عمليات الاحتيال الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي

12/11/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي هذا الإطار واصل «الوطني» تكثيف جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت.
ومن منطلق التزامه الراسخ بحماية عملائه وتعزيز الوعي المالي لدي مختلف شرائح المجتمع، يعمل بنك الكويت الوطني باستمرار على رصد أحدث التطورات في مجال الاحتيال الإلكتروني، ومن ثم العمل على التصدي لها وتوعية العملاء من هذه الأساليب الجديدة.
وانتشر مؤخرا عمليات الاحتيال الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم المحتالون طرقا عالية التقنية لنسخ أصوات الأشخاص الذين تعرفهم مثل العائلة أو الأصدقاء لطلب معلومات مصرفية أو مبالغ مالية، لذلك يحذر «الوطني» من هذه الحيل وعدم إعطاء أي بيانات مصرفية أو معلومات حساسة لأي شخص، حيث غالبا ما يكونون قد تعرضوا للاختراق من دون علمهم.
كما انتشر أيضا الاحتيال الصوتي عن طريق نسخ الرد الآلي للبنك، حيث يحاول المحتالون الحصول على معلومات بنكية من العميل خلال مكالمة يظهر فيها صوت البنك المتعارف عليه، وإبلاغه بأن البطاقة البنكية محظورة ولفك الحظر عنها يجب الحصول على بعض البيانات الشخصية والمصرفية، ويحذر «الوطني» من التجاوب مع هذه الطرق الملتوية التي هدفها سرقة البيانات المصرفية والشخصية للعملاء.
كما يؤكد «الوطني» على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على هذه المكالمات التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو بياناتهم.
وينصح بنك الكويت الوطني بضرورة اتباع النصائح والإرشادات التي يقدمها البنك عبر جميع قنواته الرقمية، وأبرزها ضرورة التعامل بحذر مع الروابط الإلكترونية وعدم حفظ أي معلومات سرية مثل أرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال، وكذلك عدم كتابة الرقم السري على البطاقة أو مشاركته مع أي جهة، وينطبق هذا أيضا على كلمة التأكيد لمرة واحدة «OTP»، كما يوصي البنك بضرورة تسجيل الخروج من البرنامج أو الموقع الإلكتروني للبنك فور انتهاء المعاملة.
ويكثف «الوطني» من حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر كل منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي وذلك لرفع الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.
ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.
ويعد بنك الكويت الوطني داعما وشريكا رئيسيا بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك باعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.

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