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القطرية تدشن رحلات مباشرة إلى نيوم

12/11/2023 11:03:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية من خلال تدشينها رحلات جوية مباشرة إلى منطقة نيوم، الوجهة التاسعة لها في السعودية، حيث وصلت أولى رحلات الناقلة القطرية إلى مطار خليج نيوم يوم السبت الماضي.
ويأتي هذا التدشين في أعقاب إطلاق الناقلة القطرية مؤخرا رحلات جديدة نحو تبوك واستئناف تغطيتها لمسار ينبع، بما يؤكد على التزام الخطوط الجوية القطرية بتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، وتعزيز خدماتها التشغيلية في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز خيارات السفر بين نيوم والعالم.ومع إطلاق رحلتين أسبوعيا إلى نيوم، تعزز الخطوط الجوية القطرية تواجدها في السعودية، وذلك برفع عدد الرحلات التي تشغلها إلى 125 رحلة أسبوعيا تشمل تسع مدن سعودية، وهي: العلا، والدمام، والقصيم، وجدة، والمدينة المنورة، ونيوم، والرياض، والطائف، وينبع، ما يوفر للمسافرين شبكة وجهات شاملة لاستكشاف التنوع الطبيعي والثقافي للمملكة.
وقال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تفتخر الخطوط الجوية القطرية بإعلانها عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى نيوم، الوجهة التاسعة للناقلة القطرية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل هذه الخطوة دليلا على التزامنا بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين في السوق السعودية، فاليوم، تمثل منطقة نيوم أرض المستقبل التي تلتقي فيها التكنولوجيا مع الاستدامة والابتكار في وجهة فريدة من نوعها. لهذا نحن سعداء بجلب المسافرين من جميع أنحاء العالم إلى هذه المنطقة المميزة.
من جهته، قال جاستن إرباتشي، الرئيس التنفيذي لمطارات نيوم: «يسعدنا أن نرحب بالخطوط الجوية القطرية في مطار خليج نيوم، حيث ستسهم الرحلتان الجديدتان أسبوعيا بين نيوم ومطار حمد الدولي، أحد أهم المراكز الجوية الحيوية في المنطقة، في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين من نيوم. ويعد انضمام الخطوط الجوية القطرية إلينا كرابع شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار خليج نيوم، وأيضا إضافة الدوحة على قائمة وجهاتنا كثالث وجهة عالمية ترتبط بالمنطقة، لحظة فارقة في توسعنا الاستراتيجي وتطورنا المستمر في مجال تعزيز خيارات السفر من نيوم إلى مختلف الوجهات العالمية».

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