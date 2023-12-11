الزياني تطلق Granturismo الجديدة كليا

MENAFN - Al-Anbaa) طرحت شركة «الزياني للسيارات»، الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات مازيراتي «Maserati» في الكويت، النسخة الجديدة من إحدى أبرز أيقونات مازيراتي، سيارة Maserati GranTurismo الجديدة كليا، والتي تسطر فصلا جديدا في رحلة طويلة من الإبداع بدأت قبل 75 عاما مع سيارة Maserati A6 1500.

وتجمع سيارة الكوبيه GranTurismo بين الأداء العالي للسيارة الرياضية المريحة للقيادة عبر مسافات طويلة مع محرك احتراق داخلي قوي، لترسي معيارا جديدا في صناعة السيارات يجسد مفهوم مازيراتي «الآخرون يسافرون فقط».

وبهذه المناسبة، قال حمدي الشنتوري، المدير العام لمازيراتي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يشكل طرح النسخة الأحدث من سيارة GranTurismo الأيقونية عودة مظفرة لمازيراتي يلتقي فيها الإرث مع الابتكار، وتجسيدا لالتزامنا المستمر بالأداء والفخامة، إنها بالتأكيد ليست مجرد سيارة فحسب، وإنما تشكل أسلوب حياة صممت لتخطي التوقعات وإرساء معايير جديدة في عالم السيارات.

وقال المدير العام للزياني، جوردن والكر: مع عودة مازيراتي جران توريزمو، نبدأ رحلة مثيرة تدل على اندماج الحرفية التي لا مثيل لها والتكنولوجيا المتطورة.

ويلخص هذا الإصدار جوهر تراث مازيراتي بينما يدفعنا إلى عصر جديد مثير من الابتكار في مجال السيارات. لإحياء هذه الذكرى بعد مرور 75 عاما على هذه السيارة المميزة، نقدم إصدار بريماسيري جي تي، وهو دليل على تراثها الدائم. ستتوافر جران توريزمو في طرازي مودينا وتروفيو.

وستتوافر السيارة بإصداريها Modena وTrofeo في صالات «الزياني للسيارات» و«بريمير موتورز» خلال عام 2024، في الكويت، وستتوافر لاحقا النسخة الكهربائية من السيارة تحت اسم Folgore.طرازات GranTurismoModena: يجسد هذا الإصدار جوهر السيارة الرياضية الكبيرة الحجم، وهي مجهزة بمحرك Nettuno قوي سداسي الاسطوانات سعة 3.0 ليترات مزود بشاحن توربيني مزدوج ويوفر 490 حصانا.Trofeo: يقدم هذا الإصدار من السيارة مستويات رفيعة من الراحة تجعلها الخيار الأنسب للسفر، وهي مجهزة بمحرك Nettuno عالي الأداء يوفر 550 حصانا.Folgore: تتميز أول سيارة كهربائية بالكامل من مازيراتي بنظام مبتكر بقوة 800 فولت وتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا الكهربائية، وتبلغ قوتها 760 حصانا.