14 4 مليون مسافر عبر مطار الكويت بـ 11 شهرا



1.3 مليون مسافر ومسافرة لمطار دبي.. تليها القاهرة بـ 982.6 ألفاً منذ بداية 2023

«الكويتية» الأكبر في حركة الركاب بـ 3.6 ملايين راكب.. تليها «الجزيرة» بـ 3.3 ملايين

إسطنبول تستحوذ على 924.3 ألف راكب.. منهم 377.1 ألف مسافر عبر مطار صبيحة الرياض تستحوذ على 444.14 ألف مسافر ومسافرة.. و765.7 ألف إلى مطار جدة

علي إبراهيم ـ باهي أحمدأظهرت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن متوسط عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي يصل إلى 43.1 ألف مسافر يوميا، فيما يربط مطار الكويت الدولة بنحو 112 مطارا حول العالم، ويتركز نحو 45% من حركة الركاب في 10 مطارات فقط.وتفصيليا، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي خلال أول 11 شهرا من العام الحالي (334 يوما) بلغ 14.4 مليون راكب وراكبة، واستحوذ المسافرون إلى وجهات مباشرة على 88% من إجمالي حركة الركاب عبر المطار بواقع 12.63 مليون راكب وراكبة، فيما استحوذ ركاب الترانزيت على 12% من حركة الركاب بواقع 1.76 مليون راكب وراكبة.وكشفت البيانات أن 10 مطارات حول العالم تستحوذ على نحو 45% من حركة الركاب من مطار الكويت الدولي بما يقارب 6.5 ملايين راكب وراكبة كالتالي:1 ـ دبي والذي استحوذت على نحو 1.3 مليون مسافر من مطار الكويت الدولي من بينهم 636.7 ألفا قادمون و686 ألفا مغادرون للكويت.2 ـ القاهرة والذي استحوذت على نحو 982.7 ألف راكب وراكبة من بينهم 467.6 ألف مسافر قادم للكويت و515.07 ألف مسافر مغادر للبلاد.3 ـ جدة، والذي استحوذت على 765.7 ألف مسافر من بينهم 312.1 ألف راكب وراكبة قادمون إلى الكويت و453.64 ألف راكب وراكبة مغادرون الكويت.4 ـ الدوحة التي استحوذت على 572.3 ألف راكب وراكب وراكبة من بينهم 264.44 ألفا قادمون إلى الكويت و307.8 ألف مسافر ومسافرة مغادرين للبلاد.5 ـ إسطنبول التي استحوذت على 547.3 ألف راكب وراكبة من بينهم 263.4 ألفا قادمون إلى الكويت و283.8 ألفا مغادرون للبلاد.6 ـ الرياض والتي استحوذت على 444.14 ألف مسافر ومسافرة من بينهم نحو 195.47 ألفا قادمون إلى الكويت، و248.64 ألفا مغادرون للبلاد.7 ـ البحرين والتي استحوذت على 377.26 ألف راكب وراكبة من بينهم 168 ألفا قادمون إلى الكويت و209.2 ألفا مغادرون للبلاد.8 ـ صبيحة كوجن، والتي استحوذت على 377.1 ألف راكب وراكبة من بينهم 194.13 ألف مسافر ومسافرة إلى الكويت و182.9 ألفا مغادرون للبلاد.9 ـ أبوظبي والتي استحوذت على 358.3 ألف راكب وراكبة من حركة المسافرين بمطار الكويت من بينهم 178.56 ألف راكب وراكبة قادمون إلى الكويت و179.74 ألف راكب وراكبة غادروا البلاد.10 ـ هيثرو لندن والذي استحوذ على 347.4 ألف راكب وراكبة من بينهم 135.47 ألف راكب وراكبة قادمون إلى الكويت و211.9 ألف راكب وراكبة مغادرون للبلاد.«الكويتية» و«الجزيرة».. الأكثر تشغيلاًكشفت البيانات أن الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة يتصدران قائمة أكثر 5 شركات الطيران نشاطا في الكويت من جهة حركة الركاب، إذ استحوذت الشركات الـ 5 الأكثر نشاطا على 58% من حركة الركاب بواقع 8.4 ملايين راكب وجاءت القائمة كالتالي:1 ـ الخطوط الكويتية: استحوذت على 3.6 ملايين راكب خلال أول 11 شهرا من 2023 من بينهم 2.14 ملايين راكب مغادرون للكويت و1.467 ملايين راكب قادمون إلى البلاد.2 ـ طيران الجزيرة: استحوذت على 3.38 ملايين راكب من إجمالي المسافرين، عبر مطار الكويت من بينهم 2.07 ملايين راكب مغادرون للبلاد و1.3 ملايين راكب قادم إلى الكويت.3 ـ فلاي دبي: استحوذت على 487.9 ألف راكب من مسافري مطار الكويت بواقع 242.15 ألف راكب مغادرون للبلاد و245.75 ألف راكب قادمون إلى الكويت.4 ـ طيران انديجو: استحوذ على 477.7 ألف مسافر من إجمالي حركة مطار الكويت بواقع 217.89 ألف مسافر مغادر للكويت و259.8 ألف مسافر قادم إلى البلاد.5 ـ الخطوط القطرية: استحوذت على 444.27 ألف مسافر عبر مطار الكويت بواقع 225.1 ألف مغادر للبلاد و219.16 ألف مسافر قادم إلى الكويت.دبي والقاهرة وإسطنبول.. الوجهات الأكثر نشاطاًأظهرت الأرقام أن قائمة أكثر الوجهات نشاطا عبر مطار الكويت الدولي تبدأ بدبي التي استحوذت على 1.322 مليون راكب، فيما حلت القاهرة في المرتبة الثانية بـ 982.6 ألف راكب، وجاءت إسطنبول ثالثا بعدد ركاب بلغ 924.3 ألف راكب.وجاءت جدة رابعا بإجمالي عدد ركاب بلغ 765.7 ألف راكـــب، وحلـــت الدوحـــة خامســـا بإجمـــالي عـــدد ركاب بلـــغ 572.2 ألف راكب.982.7 ألف مسافر في نوفمبرذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر نوفمبر الماضي بلغ 982.7 ألف راكب.وقال المدير العام للادارة بالتكليف عماد الجلوي إن المطار شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 12% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 10% في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 15% خلال شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في نوفمبر الماضي 413.8 ألف راكب، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 568.8 ألف راكب، في حين بلغ إجمالي عدد ركاب الترانزيت 186 ألف راكب بزيادة نسبتها 15% عن نفس الشهر من العام الماضي... و10.59 آلاف رحلة طيرانأوضح الجلوي أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر نوفمبر بلغ 10.59 آلاف رحلة مقارنة بـ 9.58 آلاف في الفترة ذاتها من العام الماضي.وأفاد بأن إجمالي حركة الشحن في شهر نوفمبر بلغ نحو 19.4 مليون كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 15.6 مليون كيلوغرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.8 ملايين كيلوغرام.الراجحي: ربط مطار الكويت بأكبر شبكة تشغيلية ممكنة دولياًشاركت الإدارة العامة للطيران المدني بالدورة الرابعة لاجتماعات كبار المسؤولين بين الكويت والاتحاد الأوروبي (SOM4) في مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل لوضع الخطوات الأولى لاتفاقية شاملة تخدم مصلحة الكويت وناقلاتها الجوية الوطنية.وقال ممثل الطيران المدني في الاجتماع والمتحدث باسم الإدارة، عبدالله الراجحي، إن الاجتماع هدف إلى تحديث الأمور التشغيلية مع دول الاتحاد الأوروبي بما يخدم خطط توسع الناقلات الوطنية الكويتية في أوروبا.وأوضح الراجحي أن إجراء نقاش خاص بالاتفاقية الشاملة بين الكويت والدول الأوروبية ينسجم مع السياسة التي تنتهجها البلاد لفتح الأجواء مع مختلف دول العالم وربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة تشغيلية ممكنة من المطارات الدولية وتوثيق العلاقات الجوية الثنائية مع الدول الأخرى.وأكد أنه تم في نهاية الاجتماع الاتفاق مع رئيسة اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إيلي ايشورن على مواصلة الاجتماعات الثنائية للانتهاء من الاتفاقية الشاملة إضافة إلى تحديث الأمور التشغيلية بأقرب فرصة ممكنة.