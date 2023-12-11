بيتك المستثمرون يتوجهون للعقار كملاذ آمن ومستودع للثروة



متوسط متر الأرض الاستثمارية يستقر عند 1592 ديناراً على مستوى الكويت بنهاية الربع الثالث هدوء الطلب على السكن الخاص بنهاية الربع الثالث يستقر بأسعار المتر عند مستوى 1074 ديناراً

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول سوق العقار الكويتي خلال الربع الثالث من 2023، ان البيئة الاستثمارية بالكويت مازالت محاطة بالعديد من المخاطر، منها احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات. إلا أنه يلاحظ أن مستويات التضخم تسير نحو التراجع مؤخرا، ويتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.العقار الاستثماريوبحسب تقرير «بيتك»، لم يشهد متوسط السعر في أراضي العقار الاستثماري تغيرا منذ الربع الأول 2023 مستقرا بنهاية الربع الثالث 2023 عند حدود 1592 دينارا على مستوى المحافظات، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في العام الماضي، مدفوعة باستقرار في أغلب المناطق الاستثمارية في محافظات الكويت، ويلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري حتى وصلت الى 0.9% بنهاية الربع الثالث، مقابل نحو 6% في نهاية الربع الثالث من 2022.ولم يشهد متوسط السعر للمتر الاستثماري بنهاية الربع الثالث 2023 في محافظة العاصمة تغيرا عن الربع الثاني مستقرا عند نفس مستوياته لربعين متتاليين، واستقر متوسط السعر في محافظة حولي بنهاية الربع الثالث، بعد أن تراجع قليلا في الربع الأول، ولم يشهد تغيرا ربع سنوي في محافظة الفروانية وفي مبارك الكبير، كذلك في محافظتي الأحمدي والجهراء دون تغير عن الربع الثاني 2023.أما على أساس سنوي فقد تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، منها محافظة العاصمة مسجلة 2.6%، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 0.1%، وفي الفروانية إلى حدود 0.6%، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة قدرها 3.1% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 2.7% لذات الفترة، في حين لم يشهد متوسط السعر في الأحمدي تغيرا على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث.السكن الخاصوفيما يخص أسعار أسعار السكن الخاص، فقد أوضح تقرير «بيتك» أنها استقرت على مستوى محافظات الكويت، وذلك في ظل هدوء الطلب عليه بنهاية الربع الثالث من 2023 بمعظم المناطق السكنية في البلاد.وأشار التقرير إلى أنه بعد تراجعها خلال الربعين الأول والثاني وفق بيانات «بيتك»، فقد ارتفع متوسط أسعار السكن الخاص إلى 1074 دينارا بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف نسبته 0.1% عن الربع الثاني، في حين يلاحظ تسجيل أول تراجع سنوي منذ أكثر من عامين لمتوسط السعر العام بنسبة 0.1% مقابل زيادات سنوية متواصلة وصلت الى 17% بالربع الثالث من 2022.وسجل متوسط سعر المتر المربع بنهاية الربع الثالث 2023 زيادة طفيفة عن الربع الثاني، في حين تباطأت الزيادة في أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في بعض محافظات الكويت وتراجعت في اخرى، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر بشكل طفيف عن الربع الثاني، بينما سجل زيادة طفيفة 0.1% على أساس سنوي.وفي محافظة الفروانية والجهراء سجلت زيادة بحدود 0.1% على أساس ربع سنوي وارتفعت الأسعار في الفروانية بنسبة سنوية طفيفة 0.2% في حين انخفضت في الجهراء بنسبة 2.1% على أساس سنوي، بينما استقر متوسط سعر المتر في الأحمدي دون تغــــير ربع سنوي في حين انخفــــض بنسبة 2.7% على أساس سنوي، فيما انخفض متوسط سعر المتر في حولي بحدود 0.4% وفي مبارك الكبير بنسبة 0.1% عن الربع الثاني وبحـدود 1.4% و1.2% على التوالي، على أساس سنوي.العقارات التجاريةاستقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثالث 2023 مسجلة 4251 دينارا للمتر المربع على مستوى المحافظات دون تغير عن الربع الثاني، الذي لم يشهد تغيرا على أساس ربع سنوي. وبالتالي ارتفعت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات مسجلة 1.3% بنهاية الربع الثالث، مقابل زيادة 1.2% في الربع السابق له، لكنها أدنى من الزيادة السنوية التي وصلت الى 7% في نفس الفترة من 2022. وقد استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثالث في بعض المحافظات عن الربع السابق له، منها محافظة العاصمة دون تغير عن الربع الثاني. كما استقرت الأسعار في محافظة حولي دون تغير عن الربع الثاني، في حين ارتفعت بشكل طفيف في الفروانية بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، فيما لم تشهد مستويات الأسعار في محافظتي الاحمدي والجهراء تغيرا عن الربع الثاني 2023.أما على أساس سنوي فتباطأت زيادة الأسعار في بعض المحافظات، بينما تراجعت في محافظات أخرى بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة 2.4% بينما زادت في حولي 1.2% وفي الفروانية بنسبة 1.1%، في حين انخفض متوسط السعر في الأحمدي بحدود 1% والجهراء بنسبة 0.5% على أساس سنوي.القسائم الصناعيةانخفضت أسعار القسائم الصناعية على مستوى المحافظات مسجلة في الربع الثالث 911 دينارا للمتر المربع بنسبة 0.6% عن الربع الثاني، مدفوعة بانخفاض طفيف في مستويات الأسعار في بعض مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، حيث انخفضت في قسائم محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي، وفي محافظة الفروانية بنسبة 1%، في حين ارتفع متوسط السعر في القسائم في محافظة الأحمدي بحدود 0.8% وفي الجهراء بنسبة 0.6% بينما لم يسجل متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير تغيرا عن الربع الثاني 2023، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي مسجلة الى 1%.4.8 دنانير السعر التقديري لحق انتفاع المتر بالمزارعقال تقرير «بيتك» ان مستويات الأسعار في مناطق المزارع استقرت بنهاية الربع الثالث دون تغير عن الربع الثاني الذي شهد انخفاضا بنسبة 2.4% عن الربع السابق له، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 4.8 دنانير في مزارع محافظات الكويت، ويلاحظ انخفاض مستويات الأسعار على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث بنسبة قدرها 3% لمتوسط السعر التقديري مع تباطؤ الأسعار في أغلب المواقع والمساحات، وكانت تسجل زيادة وصلت إلى 10% في نهاية العام 2022. واستقرت الأسعار في المواقع ذات مساحة 50 ألف متر مربع في المناطق الزراعية عند حدود قدرها 4.6 دنانير للمتر المربع دون تغير على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت بنسبة 8.9% على أساس سنوي، ولم تشهد الأراضي مساحة 100 ألف متر تغيرا ربع سنوي في الربع الثالث مسجلة 4.2 دنانير للمتر المربع ودون تغير سنوي أيضا. أما المواقع ذات مساحة 150 ألف متر فقد سجلت 7.8 دينار للمتر المربع دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، ومازالت مستويات الأسعار في الأراضي في المواقع ذات مساحة مليون متر مربع تصل إلى حدود 3.7 دنانير للمتر الواحد دون تغير ربع سنوي أوسنوي. وقد استقر متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الأحمدي عند حدود 4.6 دنانير مع تسجيلها لربعين متتاليين ثاني تراجع سنوي في أكثر من عامين نسبته 4.2% عن الربع الثاني 2023، وفي الجهراء مازال متوسط السعر عند حدود 5 دنانير دون تغير ربع سنوي في حين انخفض بنسبة 2.5% على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي.37.7 ديناراً متوسط متر أراضي الجواخير بالأحمديذكر تقرير «بيتك» أن متوسط الأسعار في أراضي الجواخير سجل 37.7 دينارا في محافظة الأحمدي بنهاية الربع الثالث بزيادة طفيفة 0.7% عن الربع السابق له، ويعد مرتفعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وقد استقرت مستويات الأسعار في بعض مواقع المحافظة على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر التقديري للمتر المربع من الأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2.500 متر مربع من جواخير كبد إلى حدود 36.8 دينارا للمتر المربع بنهاية الربع الثالث بنسبة 0.8% عن الربع الثاني، ويبلغ متوسط سعر هذه الأرض نحو 92 ألف دينار في هذه المنطقة، فيما استقر متوسط السعر في المواقع مساحة 1.250 متر مربع من جواخير كبد مسجلا 52 دينارا للمتر المربع دون تغير ربع سنوي، وفي منطقة الهجن «رجم خشمان» كما في المواقع مساحة 1.600 متر مربع بلغ متوسط السعر التقديري للمتر المربع بنهاية الربع الثالث 63.4 دينارا بنسبة 1.5% عن الربع السابق له.استقرت مستويات الأسعار في الأراضي حق الانتفاع بمنطقة جواخير الوفرة وبلغ السعر التقديري للأرض مساحة 2،500 متر مربع حوالي 42.5 ألف دينار في الشوارع الداخلية وإلى 50 ألف دينار في الشوارع الرئيسية دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي.