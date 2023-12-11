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77 مليار دولار التبادل التجاري بين الخليج وبريطانيا في 2022

12/11/2023 11:03:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن المحادثات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة (FTA) تحرز تقدما بطيئا، بينما يظل الجانبان ملتزمين على الرغم من التقدم المحدود في المحادثات منذ إطلاقها في يونيو 2022.
وقالت المجلة إن قيمة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست وفقا للبيانات البريطانية بلغت 61 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 77 مليار دولار) في عام 2022، وان إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز الأخرى قد يرفع التدفقات التجارية بنسبة 16% على الأقل.
وأشارت المجلة إلى ما وصفته بشيء من الإحباط ربما يكون قد تسلل إلى وتيرة المفاوضات بين الجانبين، فيما يدعو المسؤولون الخليجيون على وجه الخصوص إلى تسريع عملية التفاوض، لافتة إلى أن انطلاق المفاوضات العملية بين الجانبين في يونيو 2022، ومنذ ذلك الحين أجريت 5 جولات من المحادثات، اختتمت آخرها بالرياض في 16 نوفمبر الماضي. وعلى صعيد متصل، قالت المجلة إن قيمة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست وفقا للبيانات البريطانية بلغت 61 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 77 مليار دولار) في عام 2022، وان إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز الأخرى قد يرفع التدفقات التجارية بنسبة 16% على الأقل. وفي تعقيبها على هذا الموضوع، قالت وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة بعد بضعة أيام من الاجتماع، إنه تم إجراء مناقشات فنية حول 21 مجالا سياسيا من جوانب الاتفاقية، كما تم إحراز تقدم جيد في مسودة النص، وتحقيق تقدم في «أغلبية الفصول»، ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية من المحادثات في الربع الأول من عام 2024.
وليس من الواضح البعد الزمني الذي يفصل الجانبين عن التوصل إلى اتفاق، لكن مسؤولين خليجيين قالوا إنهم يرغبون في رؤية تقدم أسرع، وقد نقلت هذه الرغبة الخليجية خلال اجتماع عقد في المنامة في 18 نوفمبر الى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط مع الإشارة الى «الحاجة الملحة لتسريع وتيرة المفاوضات».
ومع ذلك، قالت المجلة انه يبدو أن المملكة المتحدة تبدي حماسا اقل تجاه الموضوع، وجاء ذلك على لسان كبير المفاوضين من المملكة المتحدة توم وينت في اجتماعات القمة الاقتصادية العربية البريطانية التي انعقدت في لندن يوم 20 نوفمبر بشأن اتفاقية التجارة الحرة حيث قال «إن الأمر يتعلق في الأساس بالاتفاقية، وليس بالتاريخ، ونحن ملتزمون تماما بالعمل بوتيرة سريعة، وهناك إرادة سياسية والتزام كبيرين من كلا الجانبين لتحقيق ذلك. وأستطيع القول بأن الجانبين يعملان بشكل كامل، لكن الأمر يتعلق بالتوصل إلى الاتفاق الصحيح».
ومع أن المسؤول البريطاني امتنع عن الخوض في تفاصيل المدة التي قد يستغرقها التوصل إلى الاتفاقية، إلا انه اعرب عن اعتقاده بأنه ستكون هناك اتفاقية تجارة حرة رائعة حقا، وسبق أن أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى قطاع الأغذية والمشروبات إلى جانب التصنيع والطاقة المتجددة باعتبارها المجالات التي ستستفيد من أي اتفاقية.

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