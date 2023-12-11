286 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية بآخر جلستين

40 % قفزة في سيولة السوق أمس بمحصلة 67.9 مليون دينار.. و10 أسهم تستحوذ على 69% منها



شريف حمدي

مع اقتراب العام الحالي من نهايته، تشهد البورصة الكويتية عودة للزخم الشرائي طال العديد من الأسهم في جميع القطاعات، حيث تتسم الفترة الحالية بالتوسع في بناء المراكز الجديدة بناء على الكثير من المعطيات، أهمها النتائج المالية المحققة في الأشهر الـ 9 الماضية والتي تتبلور معها إلى حد كبير ملامح النتائج الختامية للعام المالي للبنوك والشركات.ومن المتوقع ان يستمر النهج الحالي في سوق الأسهم الكويتي خلال الجلسات المقبلة وحتى نهاية العام، على ان تتخلل بعض الجلسات عمليات تصريف بهدف جني الأرباح من الأسهم التي ارتفعت أسعارها.وعلى مدار الجلستين الماضيتين من الأسبوع الجاري، حققت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 0.7% بإجمالي 286 مليون دينار، بواقع 107 ملايين دينار في جلسة افتتاح الأسبوع، ومع استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة اضافت مكاسب أمس بواقع 179 مليون دينار دينار، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 39.666 مليار دينار.ومع التوسع في العمليات الشرائية سواء من الأفراد او المؤسسات والصناديق الاستثمارية، قفزت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 40% تقريبا، إذ بلغت المحصلة 67.9 مليون دينار مقارنة بـ 48.7 مليون دينار أول من امس، وكان لافتا أن 10 أسهم استحوذت على نحو 69% من الإجمالي، إذ جاء سهم بيتك بالصدارة بواقع 11 مليون دينار.وتلاه سهم أعيان بـ 8.6 ملايين دينار، ثم سهم ايفا بـ 6.8 ملايين دينار، تلاه سهم الخليج بـ 5.1 ملايين دينار، ثم سهم أرزان بـ 3.8 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 3.2 ملايين دينار، ثم حل سهم عقارات الكويت بـ 2.6 مليون دينار، وسهم المشاريع بـ 1.9 مليون دينار وهي ذات القيمة التي استحوذ عليها سهم صناعات، فيما استحوذ سهم زين على 1.8 مليون دينار.كما ارتفعت امس كميات الأسهم المتداولة بنسبة 23.7%، إذ بلغت كميات التداول خلال الجلسة 276 مليون سهم ارتفاعا من 223 مليون سهم بجلسة الاحد، وجاء بصدارة الأسهم الاكثر تداولا سهم أعيان بـ 50.9 مليون سهم، تلاه سهم إيفا بـ 21.8 مليون سهم.وكانت جلسة امس شهدت ارتفاعا جماعيا للمؤشرات بواقع 0.66% لمؤشر السوق الأول بمكاسب 47.9 نقطة ليصل إلى 7347 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% بمكاسب 12.6 نقطة ليصل إلى 5518 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% بمكاسب 37.8 نقطة ليصل إلى 6710 نقاط.وقاد ارتفاع السوق امس 7 قطاعات، تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية بـ 2.4%، وارتفعت القيمة السعرية لأسهم 58 شركة مقابل انخفاض القيمة لأسهم 40 شركة، واستقرت القيمة لأسهم 15 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 36 شركة.